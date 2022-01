Uomini e Donne, Elena Scielzo: ''Biagio Di Maro? Un fuoco di paglia''

Gossip TV

Elena Scielzo, nuovo volto di Uomini e Donne, commenta la frequentazione con Biagio Di Maro.

Elena Scielzo si è fatta largo tra i volti del parterre femminile del Trono Over, mostrando determinatezza e risolutezza. Nonostante sia stata protagonista delle ultime discussioni nello studio di Uomini e Donne, la partenopea crede di poter trovare l’amore e di certo non sarà al fianco di Biagio Di Maro.

Uomini e Donne, Elena contro Biagio Di Maro

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Elena Scielzo e Biagio Di Maro si sono affrontati a più riprese. Il cavaliere partenopeo, furioso quando la dama non ha accettato l’esclusiva, ha mostrato il lato dominante del suo carattere, arrivando ad accusare Elena di scorrettezza, anche nei confronti di Armando Incarnato. Le parole di Biagio sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso ed Elena ha lasciato lo studio in lacrime, ribadendo di avere una grande stima di Incarnato. “Faccio un po’ fatica a gestire la mia emotività. Persino al lavoro le uniche note negative che ricevevo riguardavano la mia emotivo. Dopo le esperienze che ho avuto sono diventata diffidente, ho indossato una sorta di corazza. Speri di incontrare l’uomo che riesca a far cadere che questa corazza, perché dentro ho tanta dolcezza da offrire. Ma l’uomo della mia vita lo devo ancora trovare, ne sono certa…”, ha ammesso la dama al settimanale ufficiale di Uomini e Donne.

Parlando della sua frequentazione con Biagio, la partenopea ha rivelato: “Durante gli ultimi giorni della nostra frequentazione Biagio ha avuto dei comportamenti che ho percepito come campanelli d’allarme. Mi ha dato l’impressione di essere un fuoco di paglia, un uomo che avvampa, ti riempie di complimenti ma perde rapidamente interesse […] Quando poi ho iniziato a sospettare che con fosse davvero trasparente come me, ho deciso che non era il caso di portare avanti la nostra conoscenza. Penso di aver fatto bene, perché a quel punto Biagio mi ha fatto rimanere molto male: sostiene che o abbia parlato male di Armando, quando non è assolutamente vero. Rimpiango solo di aver pianto in trasmissione, perché in quel momento ho dato una soddisfazione ad una persona che non se lo mentiva”.

Elena, infatti, ha un grand rispetto di Armando, sebbene sia tra i volti più criticati del programma, e ha spiegato: “Armando mi piace davvero molto come persona, e non solo perché ha preso le mie parte in diverse occasioni. Credo che anche lui sia stato deluso tante volte dalla vita, per questo forse nasconde i lati più belli dentro di sé, dietro all’apparenza diversa e a delle reazioni cose. Armando è quasi una versione maschile di me, anche se io non ho la sua carica. Biagio non me lo doveva toccare”. Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.