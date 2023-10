Uomini e Donne, Elena Di Brino è certa: ''La meta di Maurizio non è Gemma Galgani''

Gossip TV

Elena Di Brino, nuova protagonista del trono over di Uomini e Donne, è la nuova anti-Gemma? Ecco la replica della dama.

Nella nuova stagione di Uomini e Donne, Gemma Galgani sperava di aver trovato l’amore al fianco di Maurizio per poi venire amaramente delusa. Mentre tutti si scagliano contro il cavaliere del trono over, Elena Di Brino non solo accetta l’invito del cavaliere ad uscire insieme, ma lo difende certa che Galgani non potrebbe mai essere la meta del viaggio dei sentimenti di Maurizio. Ecco cosa ha rivelato.

Uomini e Donne, Elena Di Brino: cosa pensa di Gemma e Maurizio?

Elena Di Brino è una delle nuove protagoniste del torno over di Uomini e Donne. La dama ha ricevuto scuse pubblica da parte di Maria De Filippi, che involontariamente sembra averla mortalmente offesa, e poi ha spiegato il suo punto di vista sulle relazioni senza paura di fronteggiare lo scetticismo di Tina Cipollari e Gianni Sperti, i due opinionisti che di certo non le mandano a dire. Poi, Elena si è inserita nella conoscenza tra Gemma Galgani e Maurizio, quando quest’ultimo ha ammesso di essersi sentito sotto pressione dalle richieste di Gemma di avere un contatto fisico. Di Brino ha difeso il cavaliere, poi è tornata a parlare di Galgani sul settimanale ufficiale di Uomini e Donne, svelando:

“Conoscevo televisivamente Gemma e, come molti telespettatori, ho seguito i racconti della sua vita, del suo lavoro, dei suoi incontri con personaggi importanti in teatro. Per me è sempre stata una donna degna di stima. La trovo una persona molto forte: non è facile speroni al giudizio altrui che non sempre va oltre le apparenze e rimane superficiale. Lei da anni parla pubblicamente delle proprie vicissitudini sentimentali e si è sempre esposta fregandosene dei commenti altrui: questa capacità secondo me fa di Gemma una donna strutturata […] Mi dispiace che sia gelosa di Maurizio, ma d’altra parte mi sono messa in gioco con un uomo che nonna dato nessuna esclusiva a Gemma. Detto questo, o mai e poi mai mi metterò a confronto con lei”.

Uomini e Donne, Elena e Maurizio: come procede la relazione?

Galgani è, come sempre, una delle grandi protagoniste del dating show di Canale 5 e dunque, mettersi in competizione con la torinese è una questione che potrebbe ritorcersi contro, soprattutto in campo amoroso. Nonostante questo, Elena ha intenzione di conoscere Maurizio. Secondo la dama, infatti, il cavaliere avrebbe bisogno di dimenticare ancora il passato ma è certa che non possa farlo al fianco di Galgani, che per lui sarebbe stata solo una sorta di “traghetto”. Nonostante le critiche rivolte alla collega, Elena non pensa di essere la nuova anti-Gemma, come rivela chiaramente.

“Sono una anti-Gemma solo se guardiamo l’aspetto fisico: lei è bionda, io sono mora. Per il resto credo che io e Gemma abbiamo molte cose in comune. Siamo entrambe donne di grande cultura, abbiamo tantissimi argomenti di cui parlare. Cerco forse con gli uomini io sono un pochino pragmatica […] Maurizio l’ho osservato molto prima di uscirci, e di lui mi ha sempre colpito la testa: mi piace come argomenta, come comunica. Mi piace anche la sua autenticità, è energetico e soldare pur frenandosi quando serve e inoltre lo trovo fisicamente attraente. Pe ora mi sembra un uomo di sostanza anche se lo vedo confuso”.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.