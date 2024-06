Uomini e Donne, Edoardo Sanson, ex di Anita Olivieri, contattato come tronista?

Gossip TV

Per la prossima edizione di Uomini e Donne potremmo avere come tronista Edoardo Sanson, ex della gieffina Anita Olivieri?

Manca ancora molto alla prossima edizione di Uomini e Donne, eppure sui social si sono già difffusi i primi rumors sui papabili nomi dei futuri tronisti del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Tra i nomi che sono spuntati recentemente anche quello di Edoardo Sanson, ex fidanzato della gieffina Anita Olivieri.

Uomini e Donne, Edoardo Sanson prossimo tronista?

Edoardo Sanson era un nome sconosciuto al pubblico, finché la sua ex fidanzata, Anita Olivieri, non ha preso parte al GF: nel reality di Canale5, Anita ha decantato le qualità del suo storico fidanzato, dichiarando che lo vedeva come il padre dei suoi figli, per poi scaricarlo senza tante cerimonie qualche settimana dopo per l'infatuazione - secondo molti costruita ad arte - per Alessio Falsone.

Intervistata a Verissimo, Anita Olivieri ha anche ricevuto un messaggio da Edoardo Sanson: nel filmato, l'ex fidanzato ammetteva che comprendeva il colpo di fulmine che l'aveva travolta, ma che il suo comportamento non era comunque facilmente perdonabile e che non aveva apprezzato il modo in cui lo aveva lasciato, in diretta nazionale, senza un confronto privato.

A distanza di qualche mese, la storia tra Anita e Alessio Falsone è naufragata, durando meno di 40 giorni e per un certo periodo si sono diffuse voci di un ritorno di fiamma con Sanson. Tuttavia, quest'ultimo, è stato coinvolto in un altro rumors che lo voleva molto vicino a una famosa ex vippona, Nicole Murgia. Quest'ultima è poi intervenuta a Turchesando e ha rivelato che questi commenti l'avevano infastidita e offesa, ma da nessuno dei due era mai arrivata una smentita.

Altri rumors che hanno coinvolto Sanson riguardavano l'eventuale partecipazione del ragazzo come tentatore di Temptation Island, ma il rumor è stato poi smentito come fake news. E, infine, nelle ultime ore, sono arrivate voci di una sua possibile presenza a Uomini e Donne...

Edoardo Sanson potrebbe partecipare a Uomini e Donne?

Secondo quanto riporta MondoTv24, Edoardo Sanson potrebbe partecipare a Uomini e Donne e in qualità di tronista. Come riporta il sito di informazione, pare che l'ex fidanzato di Anita Olivieri abbia ricevuto una chiamata dalla redazione del dating show di Canale5 e che gli sia stato proposto di fare un provino in qualità di tronista.

La notizia, si legge sul sito, è staa diffusa da fonti veritiere e vicine al programma, ma c'è anche un ulteriore sviluppo: pare che Sanson abbia deciso di rifiutare la proposta e non abbia neppure voluto sostenere il provino.

Non è una decisione che sorprende, visto che, anche durante le dirette del GF, l'ex fidanzato di Anita è parso riservato e poco interessato al mezzo televisivo, tanto da rifiutare di tornare in trasmissione dopo l'annuncio che Anita si era innamorata di Alessio Falsone.

