Uomini e Donne, Ida Platano sul malore: ''È iniziato con emicranie fortissime, poi…''

Ida Platano, dama del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, torna a parlare della sua salute dopo essere stata in ospedale.

Dopo aver allarmato i fan su Instagram, mostrandosi in ospedale e non in splendida forma, Ida Platano è tornata sui social per rassicurare e spiegare nel dettaglio cosa le è successo. La dama di Uomini e Donne si è mostrata poi serata con Gemma Galgani, la fedele amica con la quale ha festeggiato il Ferragosto.

Uomini e Donne, Ida Platano parla dell’ospedale

Pochi giorni fa, Ida Platano si è mostrata in ospedale al pronto soccorso, in attesa di scoprire cosa le stava accadendo e perché si sentiva così male. La dama di Uomini e Donne ha fatto preoccupare i tantissimi fan che la seguono su Instagram, salvo poi mostrarsi poche ore dopo serena e senza più alcun sintomo di malessere. Fatto che, come prevedibile, ha portato a più di qualche critica da parte di coloro che hanno addirittura accusato Ida di aver finto per attirare l’attenzione. La bresciana, leggendo i tanti messaggi di preoccupazione dei suoi sostenitori ma anche le accuse degli haters, ha spiegato:

“Eccomi qua, vi ringrazio di tutti i messaggi, non era mia intenzione farvi preoccupare davvero, adesso sto meglio […] È iniziato tutto con delle emicranie fortissime direi, veramente, non le ho mai avute cose, e da lì il mio medico quando mi visita mi dice di andare immediatamente al pronto soccorso”.

Ida ha spiegato che dopo vari accertamenti non è emerso nulla di allarmante e che ha potuto lasciare l’ospedale in serenità. Per questo, la dama di Uomini e Donne è poi potuta tornare serenamente alle sue attività e al piano di partire con l’amica Gemma Galgani per Ferragosto. Le due amiche, infatti, hanno iniziato questa tradizione dopo aver stretto un legame fortissimo nello studio del programma di Canale 5.

