Uomini e Donne: è guerra tra Luca Daffré e Alessandra Fumagalli, volano accuse e offese sui social

La verità dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: "Con Luca è una guerra mediatica sulla base del niente".

È guerra sui social tra Alessandra Fumagalli e Luca Daffrè. L'ex tronista e l'ex corteggiatrice dell'ultima stagione di Uomini e Donne non hanno fatto neanche in tempo a lasciare lo studio di Canale 5 che si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta in cui sono volate pesanti accuse e offese.

È finita tra Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli

A distanza di una settimana dalla scelta a Uomini e Donne, Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli si sono lasciati! A ufficializzare la rottura è stato l'ex tronista che, con le sue dichiarazioni, ha alzato un vero e proprio polverone sui social e provocato la dura reazione della ragazza. Da lì, i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi hanno iniziato ad accusarsi e offendersi a vicenda.

"Quando una non sa come uscirne e inizia a inventarsi le ca*ate. Se parlassi io…" ha scritto Daffrè sui social. Infastidita e amareggiata, la Fumagalli è tornata su Instagram per difendersi dalle accuse mosse dall'ex tronista di Uomini e Donne e chiarire una volta per tutte la sua posizione:

Quello era un gruppo Telegram nato durante il programma per darci supporto. Dopo che lui aveva pubblicato la storia a sfondo nero (in cui annunciava la rottura, ndr), erano arrivati tutti i messaggi tipo “oddio cos’è successo?” e simili, quindi ho iniziato ad argomentare. Quando poi ho visto che quell’altra gossippara (Deianira Marzano, ndr) aveva ha iniziato ad attaccarmi con questi screenshot infondati, sulla base del niente, perché io sono disposta a dare il mio telefono, io ho commentato: “Non so come uscirne“. Ma in risposta a questa persona che sta facendo una guerra mediatica sulla base del niente. Ho scritto anche a questa persona chiedendole di ascoltare entrambe le campane o sei limitata e hai i paraocchi e parteggi col più forte a livello di followers perché anche a te fa comodo? Non so più cosa pensare, l’unica risposta che ho ricevuto è: “Hai visto, ti ho dato l’hype che volevi“. Fino a prova contraria questo peso lo ha lui, io non ho nulla da nascondere, qualsiasi cosa io abbia fatto durante il programma tipo mangiare una pizza con un amico delle superiori ho avvisato sempre la redazione. So bene la persona che sono e i valori che ho e non mi metterei mai a fare queste cose.

Stanca della situazione, Alessandra ha poi deciso di intervenire sulla questione un'ultima volta affermando:

Per me la cosa finisce qui. Andare avanti in questa guerra fondata sul nulla non porta a niente. Io sto nel mio, consapevole della persona che sono e delle cose che ho detto e fatto. Su una cosa si poteva attaccare per provare a uscirne pulito, perché ero inattaccabile e l’ha inventata. PS. Se avessi avuto questa grinta quando ero nel programma, avrei fatto il c*lo ai passeri. Passo e chiudo.

