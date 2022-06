Gossip TV

Gli ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne si sono lasciati di nuovo? Parla la Bennardo.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono detti addio di nuovo? Nei giorni scorsi si sono susseguite voci di una cristi per l'ex coppia del trono over di Uomini e Donne, in seguito ad alcuni indizi social piuttosto inequivocabili.

Uomini e Donne, è davvero finita tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta? L'ex dama rompe il silenzio

Sossio e Ursula, infatti, avevano smesso di seguirsi sui rispettivi social di Instagram e inoltre l'e cavaliere campano aveva postato una storia che faceva intendere qualche malumore in corso. "Tutto ha un inizio e una fine” ha scritto Aruta, mentre Ursula non ha postato più foto in compagnia del calciatore campano.

Qualche ora fa, ha mettere fine a tutti i rumors, ci ha pensato l'ex dama pugliese che rispondendo alle domande dei fan. Alla Bennardo è stato infatti domandato dove fosse Sossio e con l'occasione, Ursula ha postato una foto della figlia in compagnia del compagno "Sossio? Dorme, Bianca ancora no" ha risposto l'ex dama.

Nessuna crisi dunque e nessun addio per l'ex coppia del trono over anche se sono in molti a chiedersi il perché delle strane mosse sui social e il motivo per cui abbiano smesso di seguirsi. La coppia è stata spesso al centro di feroci critiche proprio per la loro presunta voglia di visibilità su crisi o distacchi creati appositamente. Questa volta, Ursula, ha messo subito la parola fine alle indiscrezioni.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.