Uomini e Donne e Amici23, ecco fino a quando andranno in onda i programmi di Maria De Filippi!

Gossip TV

In vista delle festività natalizie, Uomini e Donne e Amici 23 si prenderanno una pausa: ecco fino a quando andranno in onda!

In vista del Natale, i programmi Mediaset di Canale5 condotti da Maria De Filippi subiranno un cambio di programmazione: sia Uomini e Donne sia Amici 23 si prenderanno, infatti, una pausa: ecco fino a quando andranno in onda!

Amici 23 e Uomini e Donne: ecco quando inizierà lo stop per la pausa natalizia

In un precedente articolo, vi avevamo svelato che la pausa natalizia sarebbe iniziata già il 17 dicembre per i programmi di Maria De Filippi, tuttavia, sembra che le trasmissioni continureranno ancora per qualche giorno, prima di interrompersi in vista delle feste di Natale. Per quanto riguarda Amici 23, l'ultimo appuntamento domenicale andrà in onda domenica prossima, 17 dicembre, per poi tornare in onda i primi di gennaio: non è ancora chiaro se riprenderà già dal 7 gennaio o dalla settimana successiva.

L'appuntamento con il daytime invece si fermerà venerdì 22 dicembre e tornerà su Canale5 a partire da lunedì 8 gennaio: durante le feste gli allievi resteranno in casetta ed è probabile che nei giorni festivi verranno pubblicati i contenuti relativi a come hanno trascorso il Natale e Capodanno. L'anno scorso, inoltre, è stato proprio durante le feste che è scoppiato il caso noce moscata-gate, perciò, chissà che anche quest'anno non ne combinino una delle loro...

Come per Amici 23, anche Uomini e Donne andrà in onda fino a venerdì 22 dicembre e si fermerà per la pausa natalizia, riprendendo verosimilmente a partire da lunedì 8 gennaio. Nessuno stop alle registrazioni di entrambi i programmi che proseguiranno anche durante la pausa di Natale.

Settimana prossima ci sarà l’ultima registrazione del 2023 che andrà in onda Domenica 17 Dicembre ⭐️



Il DayTime di #Amici23 invece andrà in onda fino al 22 Dicembre 👀 pic.twitter.com/vRjquG3O9E — AMICI NEWS (@amicii_news) December 8, 2023

Scopri le ultime news su Uomini e Donne e Amici