Uomini e Donne e Amici, stop ai programmi di Maria De Filippi per 3 settimane a dicembre: ecco perché!

Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi andranno in pausa per 3 settimane a dicembre: ecco perché!

I programmi di Maria De Filippi andranno incontro a un'importante cambio di programmazione nel mese di dicembre: infatti, per 3 settimane, sia Uomini e Donne, sia Amici non andranno in onda.

Secondo quanto riporta Novella2000, a partire dal 18 dicembre i programmi del pomeriggio di Canale5 subiranno un'importante variazione. Il palinsesto di Mediaset, infatti, non proporrà per 3 settimane né Uomini e Donne né Amici:

"A partire dal 18 dicemebre non avremo più in onda nel pomeriggio di Canale5 Uomini e Donne e il daytime di Amici. Per il talent non ci sarà neppure la puntata del pomeridiano in onda la domenica. Questo stop forzato durerà ben tre settimane, quindi, fino al 7 gennaio. Le due trasmissioni riprenderanno quindi, dall'8 gennaio"

Questa pausa di 3 settimane, tuttavia, non deve allarmare i fan dei programmi di Maria De Filippi, perché si tratta di uno stop in vista della pausa natalizia. Secondo quanto riporta il settimanale, le registrazioni di Uomini e Donne che avverranno prima della pausa natalizia saranno mostrate a gennaio ed è probabile che tra le prime puntate dell'anno nuovo ci saranno quelle sulla scelta di Cristian e Brando, i due tronisti, il cui percorso è iniziato a settembre.

Anche per il talent di Amici non è inusuale la pausa durante le vacanze, sebbene sia probabile che nel corso delle festività saranno pubblicate su Witty Tv le puntate dedicate ad alcuni momenti vissuti dai ragazzi nella scuola proprio durante i giorni di Natale e Capodanno. Mentre Uomini e Donne e Amici saranno in pausa per 3 settimane, è stata invece confermata la messa in onda di Pomeriggio 5.

