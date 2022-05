Uomini e Donne, dubbi su Ida Platano dopo l’intervista a Verissimo: ''La cena con Riccardo Guarnieri è avvenuta prima''

Gossip TV

L’ex dama di Uomini e Donne, Barbara De Santi, si scaglia contro Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo l’intervista della bresciana a Verissimo.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono una di quelle coppie che proprio non riescono a collimare nonostante la reciproca attrazione e il sentimento profondo, e il pubblico di Uomini e Donne si è stancato di dover osservare i due protagonisti del Trono Over discutere per il quarto anno consecutivo al centro dello studio senza riuscire a trovare una soluzione. Dopo l'intervista di Ida a Verissimo, l’ex dama Barbara De Santi dice la sua sulla coppia, riportando il dubbio di una fan che mette in evidenza alcune discrepanze tra ciò che abbiamo visto e le parole di Ida alla Toffanin.

Uomini e Donne, Barbara De Santi contro Ida e Riccardo

Non è la prima volta che Barbara De Santi dà voce al popolo del web, commentando sgomenta le ultime vicissitudini tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A Uomini e Donne, infatti, si sta consumando l’ennesimo drammatico riavvicinamento ta i due protagonisti del Trono Over che, non riuscendo a trovare compromessi neppure dopo quattro anni di conoscenza più che approfondita, sono finiti nel mirino dei telespettatori i quali chiedono a Maria De Filippi di non favorire questo ritorno di fiamma impossibile. Del resto, l’ultimo confronto in puntata tra Ida e Riccardo ha lasciato tutti senza parole, sopratutto a causa della reazione della dama bresciana, che si è mostrata scossa al punto di tremare come una foglia per il nervoso, allarmando il pubblico e i presenti.

Pochi giorni dopo la messa in onda della puntata incriminata, a Verissimo è stata presentata Platano come ospite speciale per l’ultima puntata, intervista da Silvia Toffanin che le ha chiesto di parlare di Riccardo e della loro storia d’amore. Amore che per Ida non si è mai sopito e che continua a sperare di poter avere il suo lieto fine. Sulla coppia del momento si è espressa Barbara che ha invitato i due ad acquistare apparecchi acustici per comunicare, per poi riportare la riflessione di una sua ammiratrice su Instagram, che mette in dubbio le contraddizioni del racconto che Ida ha fatto alla Toffanin.

“E comunque i conti non tornano! Oggi Ida era ospite a Verissimo (e già questo fa rider) e ha parlato della cena con Riccardo che è stata la causa dello scontro a Uomini e Donne… Era tutta un sorriso e le stelline agli occhi ed ha dichiarato che lui “non è un amore ma un amore immenso”. Subito dopo hanno mandato in onda il video con la lite con Riccardo… Evidentemente l’intervista era stata registrata prima della registrazione di Uomini e Donne, ma la cena c’era già stata. Mi chiedo: tutta la rabbia che è esplosa, addirittura tremava com non ho mai visto qualcuno tremare, dove l’aveva messa mentre chiacchierava con la cara Silvia?”.

Una teoria scottante, abbracciata da tutti coloro che non hanno affatto apprezzato l’intervento di Ida a Verissimo. Secondo alcuni, infatti, la dama bresciana avrebbe sfruttato la popolarità di Uomini e Donne per aspirare a diventare un volto sempre più noto del piccolo schermo, senza aver mai avuto intenzione di fidanzarsi seriamente e trovare un compagno per la vita. Teorie molto dure che Platano rigetta sui social, ma che invece Barbara sembra sposare in totum. Del resto, l’ex dama non ha mai risparmiato a Ida critiche amare, ringraziando Tina Cipollari per aver ripreso la bresciana e detto la verità su alcune affermazioni contraddittorie.

