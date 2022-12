Uomini e Donne, durissima stoccata a Gemma Galgani: ''Cercasse un uomo sulle app di incontri''

Gossip TV

Isabella Ricci, ex dama di Uomini e Donne, torna a provocare Gemma Galgani e commenta caustica il percorso della dama torinese.

Gemma Galgani e Isabella Ricci sono rivali da sempre e questo non è un segreto. La dama torinese è rimasta nello studio di Uomini e Donne, assistendo all’addio della romana che ha lasciato il programma con Fabio Mantovani, con il quale è convolata a nozze. Isabella, tuttavia, continua a seguire le dinamiche del dating show di Canale 5 e ha qualcosa da dire a Gemma.

Uomini e Donne, Isabella Ricci provoca Gemma Galgani!

Gemma Galgani continua il suo percorso nello studio di Uomini e Donne ma sembra proprio che la fortuna non sia dalla loro parte. La dama torinese non riesce a trovare qualcuno con cui legare per più di qualche settimana, rimanendo delusa quando i cavalieri la scaricano sistematicamente o rifiutano il suo corteggiamento. Gemma è decisa a trovare l’amore ma l’amore invece non trova lei. Secondo Isabella Ricci, ex dama di Uomini e Donne, la torinese non trova l’amore perché “non ha occhi per vederlo” ma anche perché, suggerendo che Galgani ami stare al centro dell’attenzione nel programma televisivo che l’ha vista nascere come personaggio, non stia realmente cercando un uomo con il quale condividere la sua vita.

Accuse durissime quelle di Isabella, la quale vive un momento felice e spensierato a Dubai con il marito Fabio Montavani, con il quale ha deciso di trascorrere la vita al caldo dividendosi tra la sfarzosa capitale e l’Italia. Mentre Gemma trova in Paola una nuova rivale, e il pubblico di Uomini e Donne è curioso di vedere le due fare scintille nelle prossime puntate, Ricci ha continuato a punzecchiare Gemma sul settimanale Nuovo, invitandola ad iscriversi ad un app di incontri online.

Infine, Isabella non manca di pungere anche Ida Platano che, pur difendendo da Riccardo Guarnieri, trova sia stata una “gran rottura di scatole” durante le lunghe settimane in cui si è parlato esclusivamente o quasi della sua vita privata. Chissà come la prenderà la dama bresciana che, al netto dell'insofferenza del popolo di Twitter che non ha fatto nulla per nascondere l'antipatia per lei, sostiene di essere molto amata dal pubblico di Canale 5.

