Uomini e Donne, due Tronisti finiscono in galera: cosa succede?

Due tronisti di Uomini e Donne sono stati arrestati, ecco chi sono e cosa fanno ad oggi.

Nella storia di Uomini e Donne ci sono stati tanti amori, discussioni feroci, tanti protagonisti diversi che hanno fatto innamorare e infuriare il pubblico di Canale5, ma anche due tronisti finiti in prigione. Ecco di chi stiamo parlando.

Uomini e Donne, ecco chi sono i Tronisti finiti in prigione

La stagione televisiva di Uomini e Donne si è conclusa con le scelte dei due tronisti Luca Salatino e Veronica Rimondi. Mentre le giovani coppie si godono la vita insieme e fanno le prime presentazioni in famiglia, Gloria Nicoletti e Fabio Antonucci hanno smesso di frequentarsi, e sembra che anche per Ida Platano e Riccardo Guarnieri sia impossibile il lieto fine. Ma a Uomini e Donne non ha fatto scalpore solamente l’amore passionale o la sequela di discussioni furiose che si sono susseguite tra alcuni protagonisti, bensì anche la notizia dell’arresto di ben due tronisti, ovvero Giuseppe Mazzitelli e Alessio Lo Passo.

Il primo ha rivestito il ruolo di tronista nel 2010, scegliendo Roberta Pontesilli per poi rompere dopo pochissime settimane. Nel 2015, Mazzitelli è stato arrestato in flagranza insieme ad altre tre persone al termine di un’indagine anti-droga condotta dalla squadra mobile di Milano, colpevole di detenzione illegale di numerosi chili di hashish.

Condannato anche Alessio Lo Passo, che prima di diventare tronista era uno dei corteggiatori di Giulia Montanari con la quale visse una storia passionale ma fugace. Alessio, dopo essere rimasto vittima di una colluttazione fuori da una discoteca, è stato accusato di estorsione nei confronti del chirurgo estetico e condannato a tre anni di carcere. Vi ricordate dei due ex tronisti di Uomini e Donne?

