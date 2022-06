Gossip TV

"Non è sicura la presenza di due noti cavalieri over di Uomini e Donne", la notizia diffusa dalla pagina Instagram di "Uominiedonneclassicoeover": ecco di chi si tratta.

La nuova edizione del dating show più famoso del piccolo schermo Uomini e Donne, andrà in a partire da settembre nella consueta fascia pomeridiana di Canale 5.

Uomini e Donne, due noti volti del trono over assenti a settembre? L’indiscrezione

Giunto alla con la ventiseiesima stagione, Uomini e Donne è una certezza granitica per la rete ammiraglia Mediaset, che assicura un grande intrattenimento sin dagli esordi per la storica trasmissione ideata e condotto da Maria De Filippi.

Per ciò che concerne il trono over del dating show, secondo quanto rivelato Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Uominiedonneclassicoeover, ci sarebbe un'importante novità che riguarda due assenze importanti. Si tratta infatti di due volti storici del parterre dell'over.

"Non è sicura la presenza di Riccardo Guarnieri e Biagio Di Mario - scrive la pagina in anteprima - Ovviamente sono indiscrezioni, nulla di ufficiale”.

Un'altra indiscrezione relativa all'over è la presenza di alcuni volti storici come quello di Armando Incarnato, Gemma Galgani e Ida Platano di cui "sarebbe confermata la presenza anche per la prossima edizione".

Le due amiche e note dame sarebbe ovviamente ancora pronte per cercare e magari trovare la loro dolce metà all'interno degli Studi Elios di Canale 5. Stando agli ultimi rumors relativo a Ida e Gemma, starebbero trascorrendo un'estate da single, all'insegna di totale relax e spiensieratezza, in compagnia solo della famiglia e delle amiche più strette.

