Uomini e Donne, due note dame del trono over come prossime concorrenti de La Talpa?

Gossip TV

Da Uomini e Donne a La Talpa? Questo potrebbe essere vero per due note dame del trono over. Vediamo insieme i dettagli della notizia!

Alla presentazione dei palinsesti di Mediaset per la prossima stagione televisiva 2023/2024 si è avuta la conferma che a partire dal nuovo anno avremmo rivisto La Talpa, noto reality della rete, oramai assenta da diversi anni. Anche la nuova stagione debutterà su Italia1 a partire dalla primavera del 2024. Tra i più recenti rumors, sembra che tra i concorrenti potremmo trovare anche due note dame del trono over di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Due note dame di Uomini e Donne nel cast de La Talpa?

A svelare la notizia è stato il settimanale Vero, secondo cui nella prossima edizione de La Talpa troveremo anche dei volti noti al programma di Maria De Filippi. Su chi sarà il conduttore o conduttrice, le prime indiscrezioni parlavano di Silvia Toffanin, sebbene ora si sia fatta più insistente la voce che vedrebbe Enrico Papi al timone del programma.

A sorpresa, secondo il giornalista Nicolò Schira, l'opinionista del reality potrebbe essere Wanda Nara: la showgirl, tuttavia, al momento sta attraversando un periodo non facile e non è certo che possa essere pronta a ritornare in tv già nei prossimi mesi. E per quanto riguarda il cast? Le ultime indiscrezioni svelano che potrebbero far parte della nuova edizione de La Talpa anche due note dame del trono over di Uomini e Donne. Una è Gemma Galgani, che torna protagonista - forse per l'ultima volta - del dating show di Canale5, nella speranza di trovare il vero amore. La seconda è Ida Platano, storica amica della Galgani, con cui è stata protagonista di una reunion qualche settimana fa e che ha lasciato il programma insieme al compagno Alessandro Vicinanza e si gode ora la popolarità data dal programma di De Filippi.

Altri papabili concorrenti potrebbero essere Marco Carta, ex vincitore di Amici, Elenoire Casalegno e l'ex naufraga Laura Maddaloni. Al momento, tuttavia, si tratta solo di indiscrezioni, per una vera conferma ci sarà sicuramente da attendere!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne