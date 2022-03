Uomini e Donne, due di picche per Armando Incarnato: la dama lo scarica per il rivale

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Alessandra non vuole conoscere Armando Incarnato, doccia fredda per il cavaliere.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano è incosolabile e Maria De Filippi chiede a Umberto Gaudino, ballerino professionista di Amici, di farla ballare per tirarle su il morale. Mentre Matteo Ranieri saluta la corteggiatrice Nicol ed esce in esterna con Valeria, Armando Incarnato riceve un due di picche da Alessandra, ex frequentazione di Diego Tavani.

Uomini e Donne, ancora scontri tra Diego e Armando

La puntata di Uomini e Donne riprende dal confronto tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che ha ribadito di non essere ancora innamorato di lei facendola scoppiare a piangere. “Sei alla ricerca del grande amore, tu devi essere forte e orgogliosa di te stessa. Non è un uomo che risolverà i tuoi problemi, devi farlo tu. Se non è, non è Ida. Volta pagina, poi arriverà se deve arrivare. Io non ce l’ho con te, vorrei che tu capissi questo… Mi dà rabbia che ogni volta tu fai questo errore”, ha sbottato Tina Cipollari, cercando di scuotere la dama bresciana per cercare di calmarsi, dichiarando di non voler fare il weekend con Alessandro il quale, molto dispiaciuto, ha ribadito di non avere ancora lo stesso trasporto ma di voler continuare a frequentarla, dal momento che lui ci mette più tempo ad innamorarsi. “Potevo dirle di essere innamorata, prenderla per il c**o, e tra qualche giorno eravamo come cane e gatto. Non l’ho fatto perché la rispetto come donna e persona”, ha spiegato Vicinanza.

Si passa poi al Trono Classico con Matteo Ranieri che, dopo aver convinto Federica Aversano a tornare in studio, è uscito in esterna con Valeria. Mentre i due hanno mostrato una bella intesa, nonostante abbiano iniziato da poco la loro conoscenza, Nicol conferma di non sentirsi a proprio agio poiché vede Matteo più preso da Valeria e Federica. Il tronista non nega la teoria di Nicol, che decide di eliminarsi. Maria De Filippi invita a Ida a tornare in studio e la dama si mostra decisamente afflitta. Per rallegrarla, Maria chiede ad Umberto Gaudino, professionista di Amici, di far fare un ballo alla Platano.

Concluso il momento al centro della pista, si passa ad Armando Incarnato che sta conoscendo Aneta e Alessandra, ex fiamma di Diego Tavani. Con la prima c’è una frequentazione di un mese ormai, nonostante Aneta sia molto restia a lasciarsi andare con lui: “Anche se non è successo ancora nulla, a me piace come persona. È ironico, galante e il fatto che io sia tirato non vuol dire che a me non piaccia”. Alessandra, invece, non vuole continuare a conoscerlo nonostante lui sia stato molto gentile a consolarla mentre piangeva per Diego, proprio in virtù del fatto che prova ancora qualcosa per il cavaliere. Inevitabilmente, tra i due cavaliere scoppia una durissima discussione e Diego accusa di aver puntato Alessandra ben prima che lui chiudesse la frequentazione. Incarnato, poi, ammette di sentirsi in imbarazzo con Aneta perché non riesce a metterlo in condizione di essere sé stesso, ovvero più fisico e meno sulle spine. Nel frattempo, Diego e Alessandra tornano a discutere perché il romano trova che la dama sia stata poco coerente, ma conferma di voler chiudere con lei.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.