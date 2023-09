Uomini e Donne, dopo la puntata di ieri, arriva (la giusta) replica di Aurora Tropea a Gianni Sperti

Gossip TV

Dopo la puntata di Uomini e Donne, Aurora Tropea, su Instagram, ha commentato le parole di Sperti che ha criticato le sue foto sui social in cui, secondo l'opinionista, si era immortalata nuda (ma non era affatto nuda).

Dopo la puntata di Uomini e Donne, Aurora Tropea ha replicato via social a Gianni Sperti e alle critiche dell'opinionista in merito ad una foto in particolare pubblicata dalla dama in cui appariva nuda, facendo vedere il seno.

Uomini e Donne, Aurora Tropea replica a Gianni Sperti

Tra Aurora e Sperti non corre buon sangue da sempre tant'è che presto vedremo un nuovo accesissimo scontro in cui l'opinionista del dating show minaccerà di intraprendere vie legali se continuerà ad essere offeso dalla dama.

Per quanto riguarda la discussione di ieri, Sperti ha accusato la Tropea di essere una finta perbenista e di "predicare bene e razzolare male" quando critica le altre donne per poi mostrarsi mezza nuda sui social. La foto incriminata da Gianni è ben visibile sul profilo della dama e non c'è alcun nudo o contenuto volgare, dunque la critica di Sperti è sembrata davvero fuori luogo.

Aurora, ad ogni modo, ha pubblicato una Ig Stories indirizzata proprio alle considerazioni dell'ex marito della Barale precisando di non doversi vergognare di nulla:

"Ma l’emancipazione dove sta? Mi devo vergognare alla mia età di cosa? Si deve vergognare chi fa violenza sulle donne, sugli animali, sui bambini e anziani. Chi ruba…"

Questa invece la foto a cui ha fatto riferimento Gianni Sperti:

