Uomini e Donne, Donatella De Giorgio: "Questo programma mi ha salvato la vita!"

Donatella De Giorgio, attuale dama del trono over di Uomini e Donne, si è raccontata al magazine del programma. Ecco cosa ha rivelato!

A un anno e mezzo di distanza dalla perdita di suo marito, la dama del trono over Donatella Di Giorgio ha deciso di rimettersi in gioco, prendendo parte a Uomini e Donne, programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Intervistata dal magazine, la dama ha raccontato quanto sia stato importante per lei il dating show e la conoscenza del cavaliere Silvio.

Uomini e Donne, Donatella Di Giorgio su Silvio: "Mi ha colpito subito non solo perché è un bell'uomo"

La dama del trono over ha rivelato di aver sempre seguito il programma di Uomini e Donne e che è stato il più giovane dei 3 figli a volerla iscrivere, per permetterle di vivere un momento di leggerezza dopo il lutto:

"[Mio figlio] Ha visto che stavo attraversando una fase fin troppo buia della mia vita. Ricrod ancora l'ultima telefonata che ho ricevuto da parte della redazione e che è stata poi quella che mi ha spronata a partecipare: era agosto e poco prima avevo detto a mio figlio che proprio non ce la facevo più...Uomini e Donne un po' è come se mi avesse salvato la vita. Questa esperienza non poteva arrivare in un momento più adatto"

Nel dating show Donatella ha iniziato una conoscenza con Silvio, il cavaliere che nella scorsa edizione aveva corteggiato Gemma Galgani. Su di lui Di Giorgio svela di esserne rimasta affascinata fin dalla sua prima apparizione in tv, perché lo trovava un bell'uomo:

"Ho anche avuto la sensazione che fosse una bella persona, un uomo pulito, come ho poi infatti constatato frequentandolo. Silvio è un uomo molto attento, con cui si può parlare di tutto: è dolcissimo, galante, elegante e simpatico. Mi sento anche molto apprezzata fisicamente da lui, cosa che ovviamente mi fa molto piacere e che è reciproca"

Nonostante la forte chimica tra loro, dimostrata anche in puntata, la dama non ha però nascosto alcune preoccupazioni sulla loro frequentazione:

"Mi preoccupa un po' la nostra situazione economica: siamo due pensionati, io prendo la pensione di reversibilità di mio marito perché ho sempre fatto la mamma e mio figlio mi aiuta economicamente. Non so se potremmo farcela ad arrivare a fine mese, qualora decidessimo di proseguire e fare un passo avanti in questa relazione"

E, infine, la dama ha ammesso di aver sempre avuto grande ammirazione per l'ex rivale, la dama torinese Gemma Galgani, anche se tra loro non c'è un rapporto molto cordiale:

"Nonostante tutto la trovo una donna di grandissima classe ed eleganza: è stata in grado di risorgere ogni volta dalle sue esperienze sentimentali non sempre positive, in primis quella con Giorgio Manetti che, le confesso, proprio non mi piaceva"

