Uomini e Donne, Desdemona Balzano lancia una frecciatina contro il programma: "So che siete abituati alle storie finte..."

L'ex volto di Uomini e Donne, Desdemona Balzano è tornata a parlare sui social del programma in termini poco lusinghieri. Ecco cosa ha dichiarato.

Da Uomini e Donne negli ultimi mesi sono diversi i personaggi che sono stati cacciati dalla conduttrice del dating show di Canale 5 Maria De Filippi: una di queste è la dama del trono over Desdemona Balzano. La dama, infatti, è stata protagonista di una puntata molto accesa, durante la quale sia Armando Incarnato sia Gianni Sperti hanno rivelato importanti retroscena sulla sua permanenza nel programma.

Uomini e Donne, Desdemona Balzano critica il programma

A detta del cavaliere e dell'opinionista, infatti, sono arrivate loro alcune segnalazioni che mostravano che Desdemona avesse un manager al di fuori del programma e che la sua intenzione di restare il più a lungo possibile nel dating show - adducendo come scusa un "blocco emotivo" nei confronti del cavaliere che stava frequentando, Giuseppe - per ottenere maggiore visibilità e popolarità. Anche Gianni ha rivelato che sul profilo di Desdemona è apparso un annuncio di un servizio offerto dalla dama che a pagamento avrebbe risposto alle domande di 50 fortunati clienti e avrebbe raccontato la sua esperienza nel programma. Desdemona prima ha cercato di discolparsi, negando anche quando tra le prove di Armando comparivano degli audio che la incriminavano e nei quali definiva il programma di Maria De Filippi "un programma trash, non come una volta".

La dama è stata cacciata dalla padrona di casa, ma poi ha tentato di tornare chiedendole scusa e cercando di rientrare nelle sue grazie, ma Maria è stata categorica: le finalità per cui Desdemona voleva restare nel programma non avevano nulla a che fare con il vero scopo del dating show, cioè trovare l'amore, perciò, la dama è stata costretta ad andarsene. Pochi giorni dopo la messa in onda della sua cacciata, Desdemona Balzano è tornata a parlare attraverso i social e ha svelato che avrebbe querelato Gianni e Armando per aver diffuso malignità sul suo conto.

Ora, come svelato dal sito di gossip Il vicolo delle news, la dama è tornata a parlare di sé e del programma, criticandolo fortemente...anche se fino a poco tempo fa non vedeva l'ora di restarci. Sui social, infatti, ha rivelato che la sua storia con Giuseppe sta continuando e che, al contrario di ciò che si vede Uomini e Donne, è una storia vera:

"I momenti difficili spesso tirano fuori il meglio delle persone e questa caduta è stata la scossa che ci ha fatto capire quanto è forte il nostro legame. So che Uomini e Donne vi ha abituato alle finte relazioni, ma vi dimostrerò che la nostra è vera"

