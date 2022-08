Gossip TV

L'indiscrezione sull'ex tronista e l'ex volto del trono over di Uomini e Donne.

Tra Davide Donadei, l'ex tronista di Uomini e Donne e l'ex dama del trono over, Roberta di Padua ci sarebbe stato molto di più che una semplice cena.

Uomini e Donne, "Davide e Roberta Di Padua hanno passato la notte insieme"

I due ex volti del dating show di Uomini e Donne, sono stati avvistati ieri nel ristorante Angillotti a Napoli e dopo si sarebbero ritirati insieme in un hotel del capoluogo campano.

"Avevi detto che dovevi fare una visita al naso, ma tu di dovevi fare un'altra visita! Che poi Roberta ti scriveva sempre quando eri fidanzato...Aspettavano quindi di vedersi. Roberta scriveva a Davide e sicuramente si sono organizzati per vedersi insieme a Napoli. A questo punto la gelosia di Chiara aveva un senso." ha dichiarato l'influencer Deianira Marzano su Instagram.

All'esperta di gossip sono arrivate altre segnalazioni di testimonianze e assicurano che Davide e Roberta avrebbero trascorso la notte insieme. Ieri sera, l'ex tronista ha condiviso una foto in cui si è immortalato sdraiato sul letto accompagnando lo scatto con la frase: "Ognuno a casa loro", per specificare appunto che si fosse ritirato senza Roberta. Poco fa, l'ex tronista ha pubblicato diversi screenshot di alcuni messaggi con la Di Padua, mostrando delle conversazioni del tutto amichevoli. L'incontro di ieri sera, ha dichiarato Davide, è avvenuto solo per un puro caso.

"Roberta era a Napoli e abbiamo deciso di mangiare insieme una cosa. Se avessimo voluto fare giochini strani, di certo non sarei andato a mangiare una pizza in un locale strapieno a dieci minuti al centro di Napoli, quindi ho passato una serata tranquilla con una persona che conoscevo, avevamo tante cose di cui parlare anche in merito al programma."

Davide ha aggiunto anche di essere attualmente single ma anche che se avesse voluto davvero nascondersi, lo avrebbe fatto:

"Ci tenevo a dire una cosa, io sono due mesi che sono single, paradossalmente se dovessi decidere di vedere una ragazza non dovrei rendere conto a nessuno. Voglio portare rispetto le nostre vite devono andare avanti. Se ieri avessi voluto non mi avrebbe visto nessuno, ve lo dico con il cuore in mano non pensate sempre le cose in malafede."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.