Uomini e Donne, Davide Donadei ricoverato in ospedale: problemi di salute per l'ex tronista

L'ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei ha mostrato ai fan di essere ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti. Ecco come sta oggi!

L'ex tronista Davide Donadei ha pubblicato sui social una storia Instagram che ha allarmato i fan: il protagonista di Uomini e Donne, infatti, si è mostrato in un letto d'ospedale e ha svelato ai followers di avere alcuni problemi di salute che l'hanno spinto a un ricovero improvviso.

Uomini e Donne, Davide Donadei ricoverato: problemi di salute per l'ex tronista

Nel comunicare cosa era successo, Davide Donadei ha anche annunciato che per i problemi di salute che l'hanno costretto al ricovero in ospedale dovrà annullare una serata a cui avrebbe dovuto partecipare. La storia Instagram pubblicata sul suo account mostra l'ex tronista pugliese in ospedale: già nei giorni scorsi, Davide Donadei aveva rivelato ai followers di doversi sottoporre ad alcuni accertamenti clinici.

Ma non si aspettava di certo che il ricovero a cui è stato costretto lo portasse a dover annullare una serata a cui avrebbe douto partecipare in qualità di dj. Ai followers preoccupati, Donadei ha spiegato che da giorni era stato fiaccato da un'influenza che si manifestava con febbre molto alta la sera. A questi sintomi se ne erano aggiunti altri più preoccupanti: fegato e milza ingrossati e un arto completamente viola.

L'ex tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha rivelato che si tratta probabilmente di un'infezione, ma che le cause non sono ancora chiare. Da qui, la decisione dei medici di tenerlo sotto controllo in ospedale, per svolgere nuovi esami:

"Da circa 10 giorni stavo combattendo con una semplice influenza. Dopo quasi una settimana di febbre alta, che spesso si manifestava la sera ho deciso di andare al Pronto soccorso...I risultati delle analisi erano tutti anomali: avevo fegato e milza ingrossati e un arto completamente viola...Recentemente abbiamo riscontrato un'infezione, la cui causa è ancora da determinare. Nei prossimi giorni mi dovrò sottoporre a nuovi esami"

Uomini e Donne, Davide Donadei annulla un evento a causa dei problemi di salute

A causa del ricovero improvviso in ospedale, Davide Donadei si è trovato costretto ad annullare un impegno di lavoro che lo attendeva in queste sere e ha comunicato, con rammarico la decisione ai followers. L'ex tronista ha rivelato che si tratta della prima volta che si trova a dover rinunciare al lavoro, ma che la sua situazione clinica glielo impone:

"E’ la prima volta che mi trovo in una situazione simile, ma purtroppo non sono stato bene e sono in corso ulteriori accertamenti medici. La data dell’evento verrà recuperata ad agosto"

L'ex tronista è stato immediatamente sommerso da messaggi di affetto da parte dei followers, che gli hanno augurato di guarire al più presto. Sui social, infatti, Davide Donadei è molto seguito ed è uno degli ex protagonisti di Uomini e Donne che ha riscosso molto successo presso i fan del programma, anche a causa della tormentata storia d'amore con la corteggiatrice Chiara Rabbi. Nonostante la loro storia sia terminata da tempo, i due talvolta finiscono a stuzzicarsi sui social, lanciandosi frecciatine e alimentando qualche polemica. Come quando Chiara Rabbi aveva pubblicato un video TikTok in cui aveva stilato la classifica delle coppie di Uomini e Donne e aveva collocato lei e Davide Donadei all'ultimo posto, provocando la reazione ironica dell'ex tronista.

