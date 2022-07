Uomini e Donne, Davide Donadei disperato: problemi lavorativi e crisi con Chiara Rabbi

Gossip TV

Davide Donadei conferma le voci sulla crisi con Chiara Rabbi. Che succede alla coppia di Uomini e Donne?

Chiara Rabbi e Davide Donadei si sono lasciati? La coppia di Uomini e Donne sta vivendo una crisi, confermata dall’ex tronista pugliese, che si è anche sfogato sull’andamento del ristorante aperto proprio con Chiara, i cui affari non vanno a gonfie vele.

Uomini e Donne, Davide Donadei confessa tutto su Instagram

Non è un momento particolarmente positivo per Davide Donadei e Chiara Rabbi. La coppia di Uomini e Donne è in crisi, dopo anni trascorsi insieme a sostenersi nella nuova avventura di gestire insieme un ristorante in Puglia, dove la corteggiatrice si è trasferita poco dopo la scelta. Proprio il ristorante sta dando più di un pensiero a Davide, che ha espresso sui social tutte le difficoltà gestirlo nel bel mezzo della pandemia, e ancora oggi che il mercato è in ripresa ma coloro che disdicono all’ultimo momento a causa del Covid sono ancora tanti.

Leggi anche Uomini e Donne, è crisi tra Davide e Chiara

Donadei non ha nascosto l’amarezza di dover fare i conti con la possibilità di andare costantemente in perdita, e dunque lo stress che ne deriva. Forse è stato proprio questo ad allontanare Davide e Chiara? La romana ha preferito non parlare dell’argomento, dribblando su Instagram e mostrandosi impegnata con un’inaugurazione nella Capitale, annunciando tuttavia di non essere in forma smagliante a causa della difficoltà di prendere sonno di notte.

Nel frattempo, Davide ha confermato la crisi con Chiara, forse nella speranza che i fan smettessero di tartassarlo, chiedendo di non infierire perché “ci facciamo già male da soli”. I due riusciranno a chiarirsi o la frattura è ormai troppo profonda?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.