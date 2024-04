Uomini e Donne, Daniele Paudice: "Cerco sincerità, non mi piace essere preso in giro"

Gossip TV

Il tronista Daniele si racconta in una nuova intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne.

Daniele Paudice è il nuovo tronista di Uomini e Donne che ha già attirato l'attenzione di tutti per la sua schiettezza e personalità decisa. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, il ragazzo si è raccontato senza filtri e svelato il reale motivo che l'ha spinto a partecipare alla trasmissione.

Daniele Paudice a cuore aperto

Daniele Paudice ha rilasciato la sua prima intervista al settimanale ufficiale di Uomini e Donne in cui si è raccontato senza filtri. Il nuovo tronista campano ha raccontato di essere cresciuto in un quartiere difficile e che, dopo aver perso alcuni amici a causa delle loro scelte, ha compreso che cosa non voleva davvero. Daniele ha le idee molto chiare, le stesse che dovrà avere la donna della sua vita:

Sono single da un pò di anni, l'ultima storia è finita perché ero giovane e immaturo. Ora Cerco sincerità e serenità. Odio le bugie, l'ho detto anche in puntata, non mi piace essere preso in giro. Purtroppo, o per fortuna, non ho mezze misure, a volte la mia sincerità spaventa, ma chi mi conosce davvero mi apprezza per quello che sono...

Ho vissuto in un quartiere difficile e ho perso degli amici perché hanno preso strade sbagliate. Lì ho capito cosa non volevo della mia vita, ho deciso di migrare, non restare fermo. Era la strada più difficile, che mi ha portato a essere chi sono [...] La mia famiglia mi ha dato tanto, anzi tutto, insegnandomi che le cose importanti della vita non sono cose.

