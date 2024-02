Uomini e Donne: "Cristina Tenuta dovrebbe essere più coraggiosa e Ida Platano meno ingenua", parla Roberta Di Padua

Gossip TV

Roberta Di Padua commenta il comportamento di Cristina Tenuta e Ida Platano a Uomini e Donne.

Roberta Di Padua continua a essere una delle protagoniste più chiacchierate del parterre over per la sua turbolenta frequentazione con Alessandro Vicinanza. Intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, la dama ha anche colto l'occasione per chiarire la sua posizione nei confronti della sua "amica" Cristina Tenuta.

La confessione di Roberta Di Padua

Il rapporto tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza continua a essere argomento di discussione nel parterre over di Uomini e Donne. Una frequentazione interrotta anche un pò per "colpa" di Cristina Tenuta e il suo avvicinamento al cavaliere. A tal proposito, Roberta ci ha tenuto a chiarire la sua posizione nei confronti della sua collega e dire la sua anche su Ida Platano:

Voglio chiarire che non me la sono presa con Cristina perché è uscita con Alessandro: Uomini e Donne funziona così e finché siamo nel parterre senza esclusiva siamo tutte in gioco. Quello che mi ha dato fastidio è stato il suo atteggiamento da "amica" dietro le telecamere. In più occasioni Cristina mi ha consigliato di non mollare, mi ha tranquillizzata e garantito che non gli interessava Alessandro. Le sue parole, in virtu di quello che è successo, sono state una presa in giro...

Io, Ida e Cristina siamo totalmente diverse sia fisicamente che caratterialmente. L'unica cosa che ci accomuna è che siamo tutti e tre mamme. Un loro pregio? La calma di Cristina e la pazienza di Ida, ma Cristina dovrebbe essere più coraggiosa e Ida meno ingenua. Io, invece, dietro questa facciata che mi sono costruita negli anni c'è una forte fragilità e insicurezza.

Roberta ha poi ricordato la storia con storia con Riccardo Guarnieri ammettendo:

Non credo che la storia con Alessandro e quella con Riccardo siano paragonabili. Con Riccardo c'è stato un rapporto diverso, anche fisico, che ci ha legato moltissimo. Inoltre lui, conoscendomi bene, sapeva come riprendermi. Era in grado di farmi sentire che gli appartenevo. Per Alessandro io ero una certezza e credo che lui sia ancora convinto che lo sia. Lui è certo che io sono lì per lui.

