Uomini e Donne, anticipazioni: il ritorno di Diego Tavani

Oggi, venerdì 9 febbraio 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Nel trono over è tornato Diego Tavani ex frequentazione di Ida Platano. Diego è tornato single dopo aver chiuso la sua relazione con l'ex dama Aneta Buchtova.

Gemma Galgani è uscita in esterna con il nuovo cavaliere ma hanno litigato pesantemente. In studio lui è stato attaccato da tutti.

Ernesto Russo ha chiuso la conoscenza con Maura e Sabrina, mentre continua con Jessica e Barbara De Santi. Ieri sera lui e Barbara sono usciti e sono stati bene, ma non è scattato ancora il bacio. Per Silvio è scesa una signora e lui l’ha tenuta, per Luciano un’altra signora, ma lui l’ha mandata via.

Conoscenza chiusa definitivamente fra Ida Platano e Luciano. Mario Cusitore non era presente (è stato eliminato nel corso della registrazione di ieri) e non si è parlato di lui. Ida ha portato in esterna Pierpaolo e tra loro è quasi scattato un bacio.

Brando Ephrikian ha portato in esterna solo Beatriz D’Orsi e si sono chiariti. In studio la corteggiatrice ha litigato di nuovo con Tina Cipollari e soprattutto con Raffaella Scuotto. Brando ha detto di essersi scantato del comportamento di Beatriz.

