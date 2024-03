Uomini e Donne, Cristina Tenuta confessa: "Alessandro? Tornassi indietro direi di no!"

Gossip TV

Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, Cristina Tenuta ha svelato cosa pensa di Alessandro Vicinanza a distanza della fine della loro frequentazione.

Cristina Tenuta è una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. In questa edizione si è messa in gioco, decidendo di accettare il corteggiamento di Alessandro Vicinanza, storico interesse amoroso di Roberta Di Padua. Nonostate il cavaliere si fosse mostrato molto interessato alla dama, il ritorno nel programma di Di Padua ha modificato completamente la situazione, tanto che alla fine Alessandro è uscito dalla trasmissione con Roberta, non prima di aver spezzato il cuore di Cristina Tenuta.

Uomini e Donne, Cristina Tenuta su Alessandro Vicinanza: "Non uscirei con lui se tornassi indietro"

Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, la dama romana si è lasciata andare ad alcune confidenze, ora che il dolore per la brusca fine della conoscenza con Alessandro Vicinanza si è placato:

"Non ero lucida, se avessi analizzato bene la situazione, le cose sarebero andate diversamente. [...] Proprio ultimamente mi ha ferito l'affermazione di Alessandro quando ha dichiarato che sono una persona che non ama gli animali. Ha detto una cosa non vera e ha parlato di un argomento che durante le nostre uscite è saltato fuori solo per un istante, travisando completamente le mie parole. Quello che Alessandro ha detto ha inoltre scatenato diverse persone contro di me e questo mi è dispiaciuto molto. Io adoro gli animali, vorrei tantissimo un cane, ma sono 9 anni che ho scoperto di essere allergica. Odio passare per la persona che non sono, soprattutto, perché tra gli animali ci sono cresciuta."

Nonostante la delusione per la fine della frequentazione con Vicinanza, la dama si è detta felice per Roberta Di Padua:

"Sono molto contenta perché credo che lei senta un forte sentimento per Alessandro. Reputo più che giusto che provi a viversela fuori dalle telecamere"

Sul cavaliere, invece, ha ammesso che il suo comportamento l'ha lasciata molto perplessa e le ha fatto persino dubitare che fosse sincero, ma che con quell'affermazione sugli animali, Vicinanza ha mostrato la sua vera faccia e l'ha portata ad allontanarlo definitivamente. Del triangolo in cui si è trovata, Cristina Tenuta rimpiange solo di aver rovinato il rapporto con Roberta:

"Ho rovinato il rapporto con una donna che stimavo e rispettavo, anche se non l'ho dimostrato, per una situazione che, se fossi stata più lucida, avrei analizzato meglio. [...] Con Roberta pernso che si possa recuperare, è una donna intelligente. Spero che capisce che non volevo farle del male, che non ero lucida. Non ho mai litigato con una donna per un uomo, neanche da ragazzina, è una cosa che mi sarei mai aspettata che accadesse."

Infine, sulle tante accuse che le rivolgono, dentro e fuori dal programma, di voler essere un'opinionista del programma e di essere troppo selettiva:

"Sono selettiva sia con gli uomini sia con gli amici. Davvero preferisco stare sola a casa, piuttosto che uscire con le persone tanto per..."

