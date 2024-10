Uomini e Donne, Cristiano Lo Zupone replica alle critiche contro Asmaa Fares: "Per favore, basta, non voglio parlarne"

Gossip TV

Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares hanno chiuso la loro frequentazione nata a Uomini e Donne. Dopo aver ascoltato le critiche sull'ex fidanzata, il cavaliere ha deciso di intervenire.

La fine della storia tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone continua a generare chiacchiere tra i fan di Uomini e Donne. La dama e il cavaliere del trono over del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi hanno annunciato che la loro relazione era terminata e nel giro di pochi giorni contro la dama si sono scagliati diversi haters. Stanco di queste critiche verso la sua ex fidanzata, Cristiano è intervenuto per placare le polemiche.

Uomini e Donne, Cristiano Lo Zupone replica alle polemiche su Asmaa Fares: "Non voglio parlarne"

Dopo aver annunciato la fine della relazione con Cristiano Lo Zupone, Asmaa Fares ha pubblicato una segnalazione sull'ex fidanzato ed è stata sommersa di critiche da diversi haters che l'hanno definita come "instabile" ed egoriferita. Dato che queste critiche sono arrivate anche alle orecchie di Cristiano, l'ex cavaliere ha deciso di cogliere l'occasione e dire la sua in merito all'ex fidanzata.

Su Instagram, infatti, Cristiano ha replicato a chi ha commentato che merita di incontrare una donna "equilibrata, stabile e non egocentrica" e ha dichiarato che non ha intenzione di parlar male di Asmaa, né di rinnegare o infangare ciò che hanno condiviso:

"Come avrete notato nonostante le tantissime domande, sto evitando di parlare di Asmaa, preferisco parlare di me, ma mi preme ribadire che non mi piace leggere offese su di lei. lo l’ho conosciuta e me ne sono innamorato, perché mi ha donato qualcosa di unico. Se i sentimenti per lei sono cambiati io non posso che accettare, e non sta a me né a nessun altro arrogarsi il diritto di dire certe cose."

L'ex cavaliere ha poi aggiunto che augura il meglio all'ex fidanzata e che anche se tra loro non è andata come sperava, le augura di trovare l'amore, così come anche per lui:

"Per favore basta. Ognuno di noi ha il diritto di vivere la propria vita inseguendo i propri sogni, evidentemente nel suo non ci sono io ma non per questo deve essere oggetto di offese. Non ci siamo mancati di rispetto, non ci siamo offesi, non ci siamo traditi. È finito l’amore, capita e bisogna accettarlo. Detto questo spero arrivi la persona giusta."

Uomini e Donne, Asmaa sbugiarda Cristiano

Molto meno conciliante è stata Asmaa Fares nei confronti di Cristiano: l'ex dama, infatti, ha deciso di pubblicare una segnalazione ricevuta da un'utente che ha riportato che Cristiano era stato avvistato con due ragazze a una festa di paese vicino Taranto. Dopo aver disseminato qualche frecciatina sulla fine della sua storia con Cristiano e ha, infine sbugiardato l'ex fidanzato, parlando apertamente di "marciume"

Dopo la fine della loro storia, Cristiano è stato avvistato in compagnia di due ragazze a una festa patronale vicino Taranto. A segnalarlo ad Asmaa è stata un'utente sui social che le ha scritto di "aver visto Cristiano con due ragazze molto provocanti". Furiosa, Asmaa ha deciso di postare la segnalazione su Instagram, aggiungendo l'emoji del pagliaccio, in riferimento a Cristiano e commentando:

"Il mondo è molto piccolo. La mia risposta l’ho già avuta senza sapere nulla perché chi ti priva della tua libertà, sono le persone marce di questo mondo."

