Uomini e Donne, Cristian Gallella parla della nuova fidanzata e lancia una frecciatina alla sua ex Tara Gabrieletto

La fine della storia tra i due volti di Uomini e Donne, Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, non impedisce ai due di lanciarsi frecciatine varie. Vediamo insieme cosa è successo.

L'ex tronista di Uomini e Donne, Cristian Gallella ha presentato anche sui social la nuova fidanzata, la giornalista sportiva Sofia Oranges. I due appaiono molto felici e si stanno frequentando da un anno, un periodo che è stato costellato da bellissimi momenti. Rispondendo ai suoi followers su Instagram, Gallella ha raccontato di qualcosa di molto dolce che la fidanzata ha fatto per lui e non ha mancato di lanciare una frecciatina alla sua ex Tara Gabrieletto.

Uomini e Donne, Cristian Gabrieletto e la frecciata all'ex compagna

Su Instagram, l'ex tronista ha rivelato che grazie a Sofia lui è stato in grado di riavvicinarsi ai suoi genitori, con i quali il legame si era logorato a causa della sua vita lavorativa:

"Se ho ritrovato il rapporto con i miei? Per fortuna sì. Era una cosa che mi faceva soffrire tanto. Sofia mi ha fatto capire l'importanza della famiglia e gliene sarò sempre grato."

Una dichiarazione molto bella e sentita, che testimonia il legame profondo tra i due innamorati. Nel corso della stessa diretta su Instagram, Gallella non può non lanciare anche una frecciatina alla sua ex, Tara Gabrieletto:

"Se tornassi indietro, cambierei tante cose... col senno di poi farei scelte sicuramente molto diverse rispetto a quelle che ho fatto."

Con Tara Gabrieletto, la storia è terminata nel 2020: non sono mai stati rivelati i motivi che hanno portato alla rottura, ma sui vari gossip e rumors di tradimenti, Cristian Gallella aveva risposto dicendo che la sua scelta di non parlare o raccogliere le provocazioni era stata una scelta ponderata, ma che non avrebbe tollerato altre accuse.

