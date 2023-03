Uomini e Donne, Cristian Gallella e Tara Gabrieletto ai ferri corti e pronti ad andare in tribunale

Gossip TV

L'ex coppia di coniugi è ormai ai ferri corti e Cristian Gallella e Tara Gabrieletto sono pronti a scontrarsi in tribunale. Vediamo insieme cosa è successo.

Tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella la situazione si è fatta davvero critica: la coppia, conosciutasi a Uomini e Donne, si è separata da qualche tempo, ma non mancano frecciatine e ora che Gallella è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata, la giornalista sportiva Sofia Oranges, Tara Gabrieletto non si risparmia.

Uomini e Donne, Cristian Gallella e Tara Gabrieletto pronti a firmare le carte del divorzio

Erano una delle coppie più amate del dating show di Maria De Filippi, ma purtroppo, diverse divergenze li hanno spinti a separarsi e ora è più chiaro che mai che lo strappo non si potrà ricucire. Gabrieletto non si risparmia con le frecciatine e in una serie di domande ai suoi followers su Instagram ha rivelato di essere pronta per la prima udienza della separazione, che avverrà il 22 marzo:

"Non vedo l'ora che arrivi il 22 marzo per avere finalmente la prima udienza per la serparazione e finalmente potrò sentirmi una donna libera a 360°. Lui ha ala sua vita e io ho la mia."

Questo è stato il commento, a cui ne è seguito uno ancora più eplicito:

"Fatemi la cortesia di non affiancarmi più a lui in nessun modo, perché non voglio più avere nulla a che fare con il mio passato"

L'ex volto di Uomini e Donne è perciò decisa più che mai a tagliare tutti i ponti con l'ex marito, il quale a sua volta ha preso le distanze dall'ex moglie con una storia sui social, in cui ha dichiarato che sebbene siano ormai 3 anni che non sono più insieme, l'ex moglie non ha mia smesso di lanciargli frecciatine di ogni tipo sui social:

"Sono passati quasi 3 anni da quando ho chiuso con il passato, è da 3 anni che vengono utilizzati i social per tentare di buttarmi fango addosso, raccontando solo versioni strampalate delle cose e sputando sul piatto su cui si è mangiato per 9 lunghi anni. La gente si lascia, si separa, ma non ho mai visto fare quello che questa persona ha fatto a me a distanza di anni. Ancora semina odio e rancore, per fortuna che si dice di provare indifferenza."

La coppia sia era conosciuta a Uomini e Donne nel 2012 e il tronista aveva scelto lei per essere la sua compagna: hanno vissuto insieme, affrontato l'esperienza di Temptation Island, poi Gallella ha preso parte all'Isola dei Famosi e ha chiesto la mano di Gabrieletto nel 2016, ma nel 2020 è arrivata la separazione.

