Uomini e Donne, Cristian Forti rivela: "Sono determinato, ma per lasciarmi andare e fidarmi ho bisogno di..."

Gossip TV

Il tronista Cristian Forti spiega cosa sta realmente cercando a Uomini e Donne.

Manca poco alla nuova puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda oggi martedì 26 settembre 2023 su Canale 5. Nell'attesa, il giovane tronista Cristian Forti ha rilasciato una bella intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha spiegato cosa realmente cerca in una donna e chiarito la sua discussa situazione sentimentale.

La rivelazione di Cristian Forti

Dopo Manuela Carriero, che ha svelato i motivi della rottura con Luciano Punzo, anche Cristian Forti ha rilasciato un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Senza troppi giri di parole, il giovane tronista ha spiegato cosa l'ha spinto a partecipare al popolare dating show di Maria De Filippi e cosa cerca:

Sono determinato a trovare sì una bella donna, ma che sia anche interessante. Ho bisogno di essere stuzzicato per lasciarmi andare e fidarmi di chi ho di fronte. La mia ultima relazione è durata otto anni ed è finita sei mesi fa [...] Mia nonna? Quando ha saputo della mia partecipazione a Uomini e Donne si è messa a piangere di gioia e io dietro a lei.

Leggi anche Tutto sul corteggiatore Michele Longobardi

Cristian è uno dei nuovi tronisti insieme a Manuela e Brando. La sua avventura sul trono non è partita nel migliore dei modi. Nelle scorse settimane, infatti, il ragazzo era stato accusato di essere fidanzato e di essere partito in vacanza a Lampedusa proprio insieme alla sua ex. Indiscrezioni, però, che sono state smentite dal diretto interessato prima di iniziare il percorso sul trono. Cristian riuscirà a trovare la donna della sua vita nello studio di Uomini e Donne?

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.