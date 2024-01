Uomini e Donne, Cristian Forti e Valentina Pesaresi sui social: la romantica dedica dopo la scelta

Gossip TV

La nuova coppia nata a Uomini e Donne e formata da Cristian Forti e Valentina Pesaresi torna sui social per condividere una romantica dedica.

La nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi, ha già trovato la sua prima coppia per il trono classico: nel corso dei giorni scorsi, infatti, Cristian Forti ha scelto come sua compagna Valentina Pesaresi e la coppia si ora mostra sui social con una romantica dedica.

Uomini e Donne, Cristian e Valentina insieme compaiono sui social con una dedica!

Martedì 23 gennaio, è andata in onda la scelta di Cristian Forti: il tronista romano, infatti, dopo l'addio di Virginia Degni, che ha lasciato - di nuovo - la trasmissione, ha deciso di non tergiversare oltre e, con una romantica esterna, ha portato Valentina Pesaresi prima a cena, poi nello studio del programma, dove, con un video-confessione, le ha rivelato che era la sua scelta. Sia alla corteggiatrice, sia a Maria De Filippi, quando sono arrivati in studio dopo, il tronista ha però confermato che la sua decisione non è dipesa solo dall'addio di Virginia, ma dalla consapevolezza che tra lei due, il porto sicuro a cui poteva sempre tornare era proprio Valentina.

La coppia ha salutato gli opinionisti, Brando e tutto lo studio e ha poi lasciato la trasmissione mano nella mano. Dopo aver rilasciato un'intervista, poco dopo l'uscita dalla trasmissione, la coppia è anche tornata a comunicare con i fan, attraverso i loro profili Instagam. Il loro ritorno sui social è stato accompagnato da un post Instagram, condiviso da Cristian, in cui si vede lo scatto del momento in cui lui e Valentina si sono scelti. A corredo della foto, il tronista ha aggiunto una frase della canzone di Giordana Angi, Siccome sei:

"E siccome sei tutto, io sono soltanto una parte di te"

Anche Valentina ha condiviso, nelle sue stories, una romantica foto in cui lei e Cristian sono in procinto di baciarsi e sorridono, con alle spalle il panorama della notte romana.

