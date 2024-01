Uomini e Donne, le prime parole di Cristian Forti e Valentina Pesaresi dopo la scelta

Gossip TV

L'intervista esclusiva alla nuova coppia nata a Uomini e Donne.

Nell'appuntamento odierno di Uomini e Donne, si è concluso il trono di Cristian Forti che ha scelto la corteggiatrice Valentina Pesaresi. La neo coppia, subito dopo la scelta, è stata intervistata da Witty tv.

Uomini e Donne, Cristian ha scelto Valentina: le prime parole della coppia

"All'inizio non avevo capito assolutamente nulla. E' stato tutto inaspettato nel momento in cui ho ricevuto il pacco sono andata nel pallone. Poi mi hanno portato nel casale e nel momento in cui ho visto i momenti più belli ero impietrita...." ha dichiarato Valentina.

"Doveva essere proprio una sorpresa che non si aspettava", ha aggiunto Cristian che poi ha dichiarato cosa le è piaciuto di Valentina: "Le dimostrazioni che mi ha dato lei dall'inizio sono state tante sempre costanti ed è sempre rimasta. E' sempre visto il buono in me. Il suo modo di fare, il suo carattere, l'essere suo razionale, più matura."

Anche Valentina ha rivelato cosa l'ha più colpita del giovane romano:

"La cosa che mi piace di più di lui è la sua spontaneità, il suo essere buono e sincero ed è una cosa che cerco e che non ho avuto tanto prima. Io prometto che sarò sempre me stessa. Nel senso che a volte quando dai tanto ad una persona hai paura di non ricevere, mi prometto e spero sia reciproco, ma in generale è importante dare quello che senti.

