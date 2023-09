Uomini e Donne, Cristian Di Carlo si sbilancia sui nuovi tronisti e poi svela: "Ho sentito Nicole dopo il programma per..."

Gossip TV

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne a ruota libera sui protagonisti della vecchia e nuova edizione del programma.

Cristian Di Carlo è tornato a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne e non solo. Intervistato da Isa e Chi, l'ex corteggiatore di Nicole Santinelli ha colto l'occasione anche per dire la sua sui tronisti della nuova edizione del dating show, ovvero Cristian, Brando e Manuela Carriero.

Le confessioni di Cristian Di Carlo

Cristian Di Carlo è stato uno dei protagonisti della passata edizione di Uomini e Donne. Arrivato negli studi per corteggiare Nicole Santinelli, il ragazzo ha deciso di lasciare il dating show dopo il bigliettino che l’osteopata aveva dato di nascosto alla tronista. A proposito della sua esperienza, Cristian ha confessato:

Ho dei ricordi bellissimi, ma non mi sono pentito di essermene andato perché il mio obiettivo non è mai stato stare lì a scaldare la sedia, bensì incontrare una persona da poter conoscere e vivere fuori. Se mi rendo conto che dall’altra parte l’interesse è nullo o quasi, perdo ogni stimolo a restare. L’amor proprio al primo posto, sempre. Ho sentito Nicole dopo il programma. Inizialmente per augurarle buona fortuna dopo la scelta. Dopodiché mi ha contattato lei ringraziandomi di quella che era stata la mia presa di posizione nei confronti di Carlo dopo quella famosa live. Eravamo poi rimasti che ci saremmo rivisti ma non si è piu fatto nulla. Sinceramente non ho nessun interesse nei suoi confronti né tantomeno nutro per lei rabbia o rancore, ma ammetto che mi sarebbe piaciuto confrontarmici e chiarirci un po’ come due “amici”, usciti comunque da un’esperienza molto particolare che nel bene o nel male ci ha legati.

Leggi anche Fiocco rosa per Sara Shaimi e Sonny Di Meo

Chiuso il capitolo Nicole, Cristian ha colto l'occasione per dire la sua sui nuovi tronisti di Uomini e Donne:

Sono rimasto deluso e perplesso dalle segnalazioni nei loro confronti. È una mossa sicuramente azzardata inserire due ragazzi cosi giovani in un contesto comunque complesso e variegato. Fondamentalmente per come la vedo io la priorità è essere onesti e trasparenti nei confronti della redazione e del pubblico a casa. Non sono partiti con il piede giusto senza dubbio, ma il percorso è lungo e spero che possano entrambi smentire le voci negative. Di Manuela invece sono molto contento! Ho avuto modo come tutti di conoscerla a TI e di scoprirla nel video di presentazione. Spero di cuore che trovi l’amore e la serenità che merita.

E su una sua possibile partecipazione al programma come tronista, l'ex corteggiatore ha ammesso:

Se rimanessi single, non mi precluderei mai una possibilità del genere. Sarebbe un'occasione per mettersi in gioco con se stessi e provare a trovare un amore che manca ormai da anni.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.