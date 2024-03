Uomini e Donne, crisi tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino? Spuntano alcuni indizi social!

Gossip TV

Una delle coppie del trono classico di Uomini e Donne della scorsa edizione potrebbe essere in crisi? Stiamo parlando di Lavinia Mauro e Alessio Corvino.

Si sono diffusi diversi rumors su una possibile crisi tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino, ex protagonisti della scorsa edizione di Uomini e Donne. La coppia ha festeggiato da poco un anno dalla scelta che li ha portati a lasciare insieme il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, crisi per Lavinia Mauro e Alessio Corvino? Spuntano alcuni indizi social

Già negli scorsi mesi si erano diffuse voci sulla crisi tra i due protagonisti del trono classico, ma sia Lavinia Mauro, sia Alessio Corvino, avevano smentito categoricamente e si erano mostrati sempre più affiatati. Tuttavia, l'ultima loro foto insieme risale al 20 febbraio, in occasione di una romantica gita sui Laghi Nabi.

Di recente, l'ex tronista si è laureata in scienze politiche e non ha condiviso alcuna foto con Alessio nel lieto giorno, mentre il corteggiatore aveva racchiuso diversi momenti tra loro in un post sul suo account Instagram. A questo si è aggiunta una segnalazione di Amedeo Venza: il noto esperto di gossip ha pubblicato una storia sul suo profilo Ig, nella quale fa riferimento alla crisi che starebbero attraversando proprio Lavinia Mauro e Alessio Corvino:

"Una coppia che non è mai stata in hype pare che sia mezza scoppiata...Lei troppo gelosa...ossessiva...L.A."

Al momento, si trattano solo di indizi social e già in altre situazioni la coppia è poi intervenuta a smentire tutto.

