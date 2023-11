Uomini e Donne, crisi tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino? Arriva la risposta dei diretti interessati!

Gossip TV

C'è aria di crisi tra l'ex coppia di Uomini e Donne formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino? Ecco cosa sappiamo!

La coppia formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino, nata nello studio di Uomini e Donne, il dating show targato Mediaset in onda, ogni pomeriggio, su Canale5, potrebbe vivere un momento di crisi? A rispondere ci hanno pensato i diretti interessati!

Uomini e Donne, è finita tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino? Ecco cosa ha risposto l'ex tronista

Lavinia e Alessio sono l'unica delle 4 coppie della scorsa edizione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, ancora insieme. Dopo oltre 7 mesi di corteggiamento, litigi e incomprensioni, la marchesina aveva scelto il suo principe casertano in un tripudio di lacrime e petali di rose rosse. A distanza di mesi da quella scelta, i due sembrano ancora affiatati e più uniti che mai e tentano di colmare la distanza tra loro vedendosi il più possibile e organizzando eventi e weekend insieme.

Tuttavia, sui social, si era diffusa la voce che la coppia potesse essere in crisi, a causa dell'assenza sui social dei due da un po' di tempo. Lavinia, stanca di queste voci continue - non è la prima volta che si grida alla rottura tra loro - ha deciso di chiarire che tra lei e Alessio va tutto a gonfie vele. Semplicemente, i due sono molto impegnati con i rispettivi progetti di studio e lavoro e non sempre riescono a vedersi:

"Ragazzi, ma non è vero. Non ci vedete insieme da tanto, perché...ultimamente...a parte che è ora che rispondo a tutte le domande che mi stanno arrivando su Ale. Sta andando benissimo, abitiamo in due città diverse, quindi, è normale che io abbia delle cose da fare a Roma e lui insomma, ce le abbia da fare a Caserta. Poi abbiamo anche dei lavori insieme, dei viaggi programmati che faremo per rilassarci un pochino...Poi ci avete visto insieme. Non insieme fisicamente, però, due giorni fa abbiamo festeggiato 7 mesi. Quindi, è tutto a posto!"

Ospiti nelle prime puntate della trasmissione quest'anno, Lavinia e Alessio si sono mostrati uniti e innamorati, dicendosi sorpresi di come, in poco tempo siano stati in grado di trovare un loro equilibrio, nonostante la lontananza.

