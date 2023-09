Uomini e Donne, Gemma senza freni, Lavinia Mauro e Alessio Corvino ospiti in studio [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 15 settembre su Canale5, Gemma Galgani è stata protagonista di ben due esterne e al centro delle polemiche. Ospiti in studio Lavinia Mauro e Alessio Corvino!

La puntata di Uomini e Donne si apre con il resoconto dell'incontro tra Gemma Galgani e Maurizio, il cavaliere a cui la dama torinese ha chiesto il numero. Ospiti in studio Lavinia Mauro e Alessio Corvino, l'unica colpa della scorsa edizione del programma a essere ancora insieme. Manuela Carriero e i suoi corteggiatori sono i primi ad aprire le danze delle nuove esterne

Uomini e Donne, Gemma senza freni, Alessio Corvino e Lavinia Mauro ospiti in studio

La produzione manda in onda il video dell'esterna tra Gemma e Maurizio, nella quale la dama e il cavaliere mostrano di essersi divertiti molto, con tanto di tuffo della dama torinese in piscina, completamente vestita e diverse allusioni tra loro. In studio, Gemma viene duramente criticata da Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali ritengono che il comportamento della dama è stato molto inopportuno, considerato che la dama ha criticato Silvio, il suo ex corteggiatore, per l'atteggiamento troppo disinibito che ha avuto con lei. Quando Maurizio entra in studio, entrambi gli opinionisti gli chiedono insistentemente se è attratto dalla Galgani e il cavaliere stupisce tutti ammettendo di trovare Gemma una bella donna e di essere molto incuriosito dalla sua intelligenza e dai suoi modi di fare.

Maria De Filippi interviene per chiarire una questione lasciata in sospeso nella scorsa puntata: quella della famosa storia Instagram che Aurora Tropea avrebbe pubblicato contro Gemma. La conduttrice afferma che secondo gli esperti del web consultati non è possibile stabilire che sia stata proprio Aurora ad aver postato la storia Instagram in questione. Ancora spazio a Gemma e alla sua esterna con Antonino, il cavaliere che era arrivato per corteggiarla. Nonostante le loro due uscite siano state molto piacevoli, la dama torinese ha già deciso di non voler continuare con lui, attirandosi altre critiche da parte degli opinionisti. Anche Silvio interviene e dà però ragione alla dama, ammettendo che i loro atteggiamenti erano molto diversi e anche Maurizio interviene in sua difesa, ammettendo di averla stuzzicata con le sue battute.

Ospiti in studio Lavinia Mauro e Alessio Corvino: la coppia del trono classico che è uscita indenne dalla scorsa edizione è arrivata negli studi di Canale5 per raccontare come procedono le cose tra loro a distanza di 5 mesi da quella famosa scelta. I due sono accolti tra applausi fragorosi e salutati con calore dalla conduttrice e da diversi protagonisti del dating show. Lavinia e Alessio raccontano di essere molto affiatati e che al di fuori del programma hanno scoperto dei lati dei rispettivi caratteri che non pensavano di avere: la loro complicità, le risate e battutine che si scambiano in studio testimoniano che sono davvero molto innamorati. Lavinia mostra anche un anello che Alessio le ha regalato come prova dei suoi sentimenti, in attesa della vera proposta. Nel frattempo Maria De Filippi annuncia che è arrivato il momento di vedere le prime esterne dei nuovi tronisti.

La prima tronista a farsi avanti per mostrare la sua esterna è Manuela Carriero che è uscita con Michele. Durante l'esterna i due scherzano molto, anche sulla differenza d'età che c'è tra loro. Anche in studio i due continuano a scherzare, dimostrando di essere molto complici.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne