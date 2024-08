Uomini e Donne, crisi superata tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone? Una storia Instagram di lui svela la verità

Gossip TV

Nonostante sembrasse certo che tra Asmas Fares e Cristiano Lo Zupone di Uomini e Donne fosse tutto finito, una storia Instagram del cavaliere ha riacceso le speranze. Ecco cosa è successo!

La fine della storia tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, protagonisti dell'ultima edizione del trono over di Uomini e Donne, sembrerebbe essere stata solo una crisi momentanea. Il cavaliere e la dama del dating show di Canale5, infatti, avrebbero fatto pace e a testimoniarlo ci sarebbe una storia Instagram pubblicata da Cristiano sul suo account.

Uomini e Donne, crisi rientrata tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone: " Oggi sono 4 mesi di #habibi"

Nonostante gli ultimi aggiornamenti pubblicati da Asmaa Fares lasciassero pensare che tra lei e Cristiano Lo Zupone fosse tutto finito, il cavaliere ha pubblicato una storia su Instagram ieri, venerdì 23 agosto, che chiarisce come stanno le cose tra i due. La coppia si è conosciuta e innamorata a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, e nelle ultime puntate della trasmissione avevano deciso di uscire insieme e viversi la loro conoscenza lontano dalle telecamere.

La loro frequentazione sembrava proseguire per il meglio, ma nei giorni scorsi Asmaa aveva pubblicato un aggiornamento sui social che annunciava che tra loro ci fosse una forte crisi. Una crisi che era dovuta all'eccessiva gelosia del cavaliere e che la dama non tollerava più. Tuttavia, questo momento di buio tra loro è rientrato, considerato che il cavaliere ha festeggiato con la dama ieri, 23 agosto, 4 mesi di relazione.

Sui social, infatti, Cristiano ha pubblicato un messaggio nel quale rivela che lui e la compagna si sono riconciliati e che, in qualche modo, ha chiesto scusa per il suo modo di fare:

"Errare è umano, ammetterlo è sovraumano. Ma amare è divino, soprattutto quando l’amore è profondo e intenso. Ciò che mi rende diverso è ciò che mi rende più forte. Essere sempre me stesso, onesto e sincero. Per questo farò di tutto affinché possiamo tornare a essere felici. Oggi 23 agosto sono quattro mesi di #habibi"

Uomini e Donne, Asmaa e l'annuncio che aveva fatto allarmare i fan!

Da diversi giorni circolava sui social la voce di una crisi tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone: la coppia aveva iniziato una frequentazione nel programma e aveva iniziato a viversi lontano dalle telecamere. I due sembravano più innamorati e uniti che mai, e l'ex cavaliere e l'ex dama hanno anche deciso di tatuarsi una data speciale per entrambi: il 23 aprile. Durante una diretta su Instagram, hanno spiegato il significato di questa data, che rappresentava il momento in cui hanno capito di provare qualcosa di profondo l'uno per l'altra, oltre a essere il giorno del loro primo bacio.

Di recente, tuttavia, Asmaa ha annunciato con dispiacere la fine della loro storia d'amore:

"A malincuore è giunto il momento di fare chiarezza. Come molti di voi hanno intuito, ho scelto di andare avanti da sola. Non perché l'amore fosse finito, ma perché in una relazione la fiducia e, soprattutto, il rispetto sono fondamentali. Anzi, credo che siano ancora più importanti dell'amore stesso. La gelosia è accettabile finché rimane sana, ma quando diventa ossessione, c'è qualcosa che non va. Anche questa volta ho dimostrato di essere fedele a me stessa. Quando, a questa età, decidi di far entrare qualcuno nella tua vita, è perché quella persona dovrebbe aggiungere valore, non sottrarre ciò che hai già costruito. Il mio amore è stato sincero, e l'ho dimostrato fin dal famoso 23 aprile. Non ho mai messo in dubbio i miei sentimenti fino a oggi, e rifarei tutto. Ma per la mia felicità e la mia libertà di vita ho già combattuto abbastanza. Abbiate rispetto per chi soffre, perché la cattiveria non vi porterà da nessuna parte. Con il tempo tutto si sistemerà. Grazie di cuore"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne