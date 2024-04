Uomini e Donne, crisi Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: il cavaliere pronto a tornare nel programma!

Gossip TV

Secondo le ultime indiscrezioni, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua avrebbero chiuso la loro storia e il cavaliere sarebbe pronto a tornare a Uomini e Donne! Vediamo insieme cosa è successo!

Nelle ultime ore si sono diffuse voci insistenti di una crisi tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: la coppia del trono over di Uomini e Donne sembrerebbe essere arrivata alle battute finali ed è quasi certo che presto il cavaliere farà ritorno nel programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, crisi tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: il cavaliere prepara il ritorno nel programma?

Da quando la coppia ha abbaondato Uomini e Donne qualche mese fa, si erano diffuse alcune voci sulla fine del loro rapporto, ma i diretti interessati si erano sempre mostrati felici e innamorati sui social, smentendo così i rumors. Tuttavia, nelle scorse ore, Roberta Di Padua ha pubblicato una storia Instagram che ha immediatamente allertato i fan della coppia. Dalle sue parole è evidente che qualcosa si sia incrinato con Alessandro Vicinanza e questa ipotesi è stata avvalorata anche dalle parole di diversi giornalisti ed esperti di gossip della rete, che hanno fornito diversi aggornamenti.

Dalla sua pagina Instagram, ad esempio, Deianira Marzano fa sapere che il motivo scatenante della crisi dipenderebbe dall'atteggiamento frivolo e donnaiolo di Vicinanza, su cui viene detto che "pare avesse i piedi in più scarpe". Inoltre, la gossippara ha riportato ciò che le è stato comunicato da un utente anonimo, che svela che Vicinanza sembrerebbe già aver superato la separazione da Di Padua. Perchè? Per un motivo molto semplice e che forse alcuni hanno già intuito.

Il cavaliere, infatti, starebbe già preparando il suo ritorno a Uomini e Donne per la prossima stagione del dating show. Dalle stories Ig di Marzano, infatti, emerge questa testimonianza di un utente:

"Due giorni fa ero davanti al negozio dei genitori di Alessandro Vicinanza e parlavano con parenti e dicevano che lui a settembre ritorna a Uomini e DOnne"

Uomini e Donne, Tina Cipollari aveva già previsto la crisi tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua?

La coppia aveva lasciato il dating show di Canale5 dopo un turbolento percorso di alti e bassi. Roberta Di Padua, infatti, non aveva mai nascosto il suo interesse per Vicinanza e quando il cavaliere era tornato nel dating show dopo la rottura con Ida Platano, la dama aveva espresso interesse a frequentarlo. Il cavaliere non si era tirato indietro, ma come suo solito, dopo poche uscite aveva iniziato a corteggiare Cristina Tenuta, portando Roberta a decidere di abbandonare il programma.

Dopo il suo ritorno nel dating show, tuttavia, di nuovo Alessandro aveva manifestato un improvviso interesse per Roberta, scaricando Cristina nel frattempo. La dama non sembrava molto propensa a proseguire la frequentazione con Vicinanza, ma aveva deciso di seguire il suo istinto e lasciarsi andare con lui. Quasi spinti a uscire, Roberta e Alessandro avevano detto addio alla trasmissione. Ma, Tina Cipollari nel salutarli non ha nascosto la sua ironia e con occhio lungo ha affermato che li avrebbe rivisti presto in trasmissione da single.

A distanza di pochi mesi, sembra davvero che la profezia di Tina si stia avverando, dato che Roberta ha pubblicato una storia in cui sembra chiaro che tra lei e Vicinanza la situazione non sia delle migliori. Nelle stories Instagram, infatti, la dama ha scritto:

"Non puoi commettere lo stesso errore due volte. l aseconda volta che lo fai, non è più un errore, è una scelta"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne