Uomini e Donne, corteggiatrice di Luca Salatino sulla scelta di Matteo Ranieri: "Federica, ti sei scansata un fosso!!"

Il messaggio di Soraia Ceruti nei confronti di Federica Aversano dopo la scelta di Matteo a Uomini e Donne.

Nel corso della registrazione di ieri sabato 26 marzo 2022, Matteo Ranieri ha concluso il suo trono del dating show di Uomini e Donne con la scelta di della giovane campana Valeria Cardone. Il tronista ligure ha spiegato di aver capito che Valeria sarebbe stata la sua scelta già dopo il loro primo bacio, lasciando Federica Aversano con un pugno di mosche. La ragazza non ha nascosto di essersi sentita presa in giro da Matteo il quale le ha detto apertamente di aver trascorso con lei dei momenti piacevoli ma che il suo cuore batte per Valeria.

Uomini e Donne, Soraia Ceruti attacca Matteo Ranieri

La scelta di Matteo ha creato inevitabilmente qualche mormorio e, oltre alla delusione della Aversano, anche Soraia Ceruti, corteggiatrice di Luca Salatino ha voluto dire la sua in merito. In un post su Instagram in cui ha rivolto parole di affetto nei confronti di Federica ha scagliato anche una bella frecciatina velenosa nei riguardi del Ranieri.

"Non avrei mai immaginato di trovare una persona come te qui dentro, non avrei mai immaginato di avere una spalla su cui contare. Sei speciale e il resto ce lo siamo dette nelle mille telefonate durate ore. Sei una donna con due coglio*** grandi come una casa. Il meglio deve ancora venire e come disse qualcuno ti sei scansata un fosso amore mio. Ti voglio bene il "tuo pasticcino alla crema"

Proprio di recente, Soraia, intervistata da magazine di Uomini e Donne, ha parlato del suo rapporto speciale con Federica e del sostegno che si sono date reciprocamente durante il loro percorso nel dating show:

"È stato un colpo di fulmine. Ce lo siamo dette un sacco di volte: ci siamo sedute lì, ci siamo guardate, abbiamo iniziato a parlare… Ci accomuna il fatto che abbiamo preso grandi fregature tutte e due, le esperienze ci hanno fatte crescere e a volte ci capiamo veramente con uno sguardo. Nei giorni in cui lei non c’era, lì seduta accanto a me, era come se mi mancasse veramente qualcosa. Cioè, si è creato davvero questo rapporto assurdo. In uno studio televisivo sembra impossibile perché quasi non possiamo parlare, ma sta tutto nel dopo: il sentirci, il farci forza [...] Se Federica sta male, rinuncio al mio tempo con Luca"

