Uomini e Donne, anticipazioni: Matteo Ranieri ha scelto!

Si è conclusa poco fa, la nuova registrazione del dating show di Uomini e Donne. Ecco chi è la scelta del tronista genovese, ex corteggiatore di Sophie

Oggi, sabato 26 marzo 2022, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni della pagina Instagram di Uominiedonneclassicoeover, scopriamo la scelta del tronista ligure, ex corteggiatore di Sophie Codegoni, Matteo Ranieri. Il 29enne originario di Genova, ha concluso il suo percorso sul trono con la scelta della corteggiatrice campana, Valeria Cardone.

Di seguito i dettagli della scelta di Matteo:



Matteo ha scelto dicendo che dal primo bacio (quello andato in onda questa settimana) ha capito che l’avrebbe scelta. A Federica Aversano ha detto che hanno passato bei momenti ma il suo cuore non batte per lei. Federica ha detto a Matteo che se lo aspettava e che lei si è sentita presa in giro quando lui l’ha presa a casa sua perché non doveva farlo visto che la scelta evidentemente ce l’aveva.

Dalle anticipazioni è emersa anche una lite avventura tra Federica e Tina Cipollari.

Valeria Cardone, nata nel 1996 a Napoli, Federica si è laureta in Economia, conseguita presso l’Università Parthenope del capoluogo campano. Dopo aver completato il percorso accademico, ha iniziato a lavorare n un istituto di recupero crediti. Giovanissima ha ammesso di non aver ancora trovato un uomo di cui si è innamorata e inoltre ha confidato di aver vissuto un'infanzia che l'ha costretta a diventare subito adulta. Intervista di recente dal magazine dedicato al programma, Valeria ha dichiarato di sentirsi la ragazza giusta accanto a Matteo: "Io e Matteo e io siamo simili caratterialmente, su alcune sfaccettature. Come lui sono sensibile ed empatica e tento di mettere il bene altrui davanti al mio. Penso che Matteo abbia bisogno di una persona che ci sia, che resti, che non lo abbandoni. Sento una forte attrazione sia mentale che fisica. Nei suoi abbracci sento il bisogno di stare insieme e di conoscerci".

Valeria ha anche confessato il motivo per cui ha scelto di corteggiare Matteo:

"Ho deciso di corteggiare Matteo perché, sin dall’inizio del suo percorso, mi è sembrato un ragazzo ricco di valori, quasi un uomo d’altri tempi: sensibile ed empatico verso gli altri.Ho seguito attentamente il suo trono da casa: ho notato che nessuna ragazza era realmente adatta a lui, e Matteo stesso non mi è parso interessato realmente a nessuna in particolare… così ho deciso di mettermi in gioco. Ha anche superato le mie aspettative".

