Uomini e Donne, coppia protagonista del dating show in crisi: "Non è un momento facile"

Aria di crisi tra due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, ecco di chi si tratta!

Momento difficile per due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Antonella Perini e Luca Panont, conosciutisi e innamoratisi lo scorso inverno all’interno degli studi del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Antonella Perini e Luca Panont in crisi

Antonella Perini e Luca Panont sono in crisi. La conferma è arrivata dall'ex dama del trono over di Uomini e Donne che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan sui social, ha rivelato il reale motivo per cui ultimamente l'ex cavaliere è assente sottolineando la difficoltà nel gestire una storia d'amore a distanza:

Non è un momento facile. La lontananza mi fa star male, non ho mai avuto né voluto rapporti a distanza e non è facile per me vivere le persone che amo lontane da me. Speriamo di poter risolvere questo al più presto possibile. Se ci sono stati problemi con la gravidanza? Sempre in onore del grande affetto che dimostrate, avevo fatto anche un piccolo video per dirvi che attendo di aver Luca accanto e vi racconteremo…

L'ex protagonista del trono over di Uomini e Donne ha continuato affermando:

E comunque credo, come già detto e compreso da tutti, che non servano tante parole. Spesso, anzi, sono di troppo e superflue [...] Vi chiedo di scusarmi se non rispondo a tutte le domande ma è un momento complicato per me e il vostro affetto mi arriva forte e di grande aiuto. Presto tornerò più carica e forte.

