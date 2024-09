Uomini e Donne, continua la love story tra Renata e Maurizio: la differenza d'età non spaventa la coppia!

Gossip TV

Renata Presti e Maurizio Franciarotta hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, creando non poche polemiche a causa della loro differenza d’età. Un numero che per la coppia non conta, dato che sta vivendo momentaneamente una relazione a distanza nel migliore dei modi, ma che per gli haters sui social continua ad essere motivo di scontro. Ecco cosa hanno raccontato al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Renata e Maurizio sempre più uniti

Nello studio di Uomini e Donne, tra una accesa discussione e l’altra, nascono tanti nuovi amori, alcuni destinati a durare nel tempo, altri passioni di poche settimane che lasciano un amaro ricordo in chi li ha vissuti. Renata Presti e Maurizio Franciarotta si sono trovati, piaciuti e hanno deciso di iniziare insieme una relazione lontano dallo studio del dating show di Canale 5, non senza qualche polemica. A far parlare gli spettatori e i presenti nel programma, infatti, è stata la differenza d’età di dodici anni che intercorre tra loro, una differenza che tuttavia i due non percepiscono come un’ostacolo. Attualmente Renata si trova in Australia per aiutare suo figlio e badare alla dolce nipotina, mentre Maurizio è in Italia preso con la sua famiglia e il lavoro. Nonostante questo, la distanza non li separa come ha svelato il cavaliere.

“La distanza si supera avendo una base solida. O rafforza o annienta. Io ad oggi sono predisposto a continuare con lei”.

Entrambi sono pronti ad impegnarsi in questo rapporto e Renata ha ammesso che, dopo aver fatto ritorno in Italia, vuole passare con Maurizio più tempo possibile per ritrovarsi e rilassarsi insieme. Nel frattempo, tuttavia, sui social continuano a piovere critiche per questa coppia da parte di chi non riesce proprio ad accettare che il cavaliere sia tanto più giovane dell’affascinante dama.

Uomini e Donne, Renata e Maurizio rispondono alle critiche

La nuova stagione di Uomini e Donne si preannuncia essere un tumulto di emozioni, tra grandi ritorni e il percorso dei nuovi tronisti in carica che sono pronti a cercare l’anima gemella nello studio del programma di Maria De Filippi. Mentre Gemma Galgani ripensa ad uno dei suoi grandi amori, Renata e Maurizio sono spesso bersagliati dagli haters sui social. Il motivo? C’è chi proprio non riesce ad accettare che la coppia del trono over sia felice, nonostante la differenza d’età di dodici anni che intercorre tra loro. La dama, tuttavia, ha ammesso di non aver timore delle critiche, anche di quelle più feroci.

“Della nostra differenza d’età ne hanno detto di tutto e di più. Sui social per certe persone sembra uno scandalo. Di persona invece mi dicono che facciamo bene a viverci: alla fine dodici a noi non sono la fine del mondo! Noi questo problema non ce lo poniamo proprio. Stiamo bene a se la gente è frustrata sono problemi loro”.

Insomma, la love story procede nel migliore dei modi e ci sono solide basi per il futuro anche se, al momento, entrambi vogliono andarci con i piedi di piombo e attendere il giusto momento per lanciarsi in una convivenza. Renata e Maurizio sono felici e appagati, saranno una delle coppie felici che è uscita dal programma di Canale 5? Solo il tempo ci dirà come andrà a finire tra loro.

