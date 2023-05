Uomini e Donne, confermato il flirt tra Luca Vezil e l'ex corteggiatrice Virginia Stablum

Gossip TV

Sembra che tra Luca Vezil e Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sia in corso un flirt, a giudicare dagli scambi sui social. Vediamo insieme cosa è successo.

Da mesi si rincorrono voci di una frequentazione tra Luca Vezil, ex di Valentina Ferragn, e Virginia Stablum, una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. E, a quanto pare, si tratta di più che di voci...

Uomini e Donne, flirt in corso tra Luca Vezil e l'ex corteggiatrice Virginia Stablum

A confermare il flirt tra l'influencer e l'ex corteggiatrice sono i reali interessati attraverso uno scambio di messaggi sui social. In un video postato su Instagram da Vezil, l'ex di Ferragni si diverte a mangiare un gelato e tra i vari commenti sotto il post c'è anche uno di Stablum, con una battuta che lascia poco spazio ai dubbi. In riferimento al gesto di mangiare il gelato, Virginia ha scritto:

"Qualcuno direbbe 'Vorrei essere quel gelato'."

Immediata la risposta di Luca che ha fatto così iniziare una breve conversazione dai toni scherzoso: "Qualcuno lo ha detto mentre faceva il video..." facendo riferimento alla persona che ha girato il video e che è confermato essere Virginia Stablum dalla battuta successiva:

"Non ricordo..."

Vezil è noto soprattutto per la storia decennale con Valentina Ferragni, conclusasi a ottobre, mentre Virginia Stablum è stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne, arrivata nella trasmissione per conoscere Nicolò Brigante, con cui lasciò il programma. Ma la loro storia è durata solo qualche mese. I primi rumors sulla coppia sono arrivati in seguito alle segnalazioni di diversi gossippari della rete e dei fan, che riconoscevano che entrambi si trovavano nello stesso posto nello stesso momento. Non ci resta che attendere se e quando saranno proprio i diretti interessati a uscire allo scoperto.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne