Uomini e Donne, come credere a Mario Cusitore? Il corteggiatore di Ida Platano ha stancato

Mario Cusitore entra e esce dallo studio di Uomini e Donne, promette amore poi si arrende e fa impazzire Ida Platano e il pubblico, che si è decisamente stancato del corteggiatore.

Mario Cusitore è senza dubbio uno dei grandi protagonisti di questa stagione di Uomini e Donne, ma non per questo il pubblico del dating show di Maria De Filippi gradisce la sua presenza alla corte di Ida Platano. Il corteggiatore, infatti, tra uscite di scena plateali, sorprese premeditate, promesse d’amore e adii, ha decisamente stancato tutti.

Uomini e Donne, tutti contro Mario Cusitore

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata con l’annuncio di Ida Platano nelle vesti di nuova tronista ed ecco che, in breve tempo, ci troviamo di nuovo davanti al solito schema messo in atto dalla bresciana, che si ritrova spesso a dover rincorrere gli uomini che le piacciono. E così, Mario Cusitore ha trovato terreno fertile per le sue tattiche d’amore nello studio del dating show di Maria De Filippi. Il corteggiatore partenopeo ha colpito immediatamente Ida, che per lui ha discusso animatamente anche con Cristian Tenuta, ma una serie di segnalazioni l’hanno costretta ad eliminarlo. Mario si è ripresentato con le lacrime agli occhi e la promessa di dimostrarle il suo interesse, promessa che al momento non è stata ancora mantenuta.

Cusitore, infatti, spende quasi tutto il suo tempo ad entrare e uscire dallo studio annunciando di volersene andare poiché geloso, perché Ida non gli dà abbastanza attenzioni o perché la trova più fredda e distaccata di quanto vorrebbe, dimenticando sistematicamente che era proprio lui a messaggiare in gran segreto con altre donne online. Eppure, Platano continua a perdonarlo perché è decisamente rapita dal partenopeo, probabilmente proprio grazie a questi schemi che non riesce a spezzare, probabilmente non notando quanto lui sia più interessato alle telecamere che ai sentimenti, come invece ormai hanno notato tutti a partire da Tina Cipollari che proprio non sopporta il corteggiatore.

Le Anticipazioni di Uomini e Donne ci confermano che questo copione andrà ancora avanti, dato che Mario si presenterà prossimamente in studio ammettendo di essersi innamorato di Ida, portando anche Gianni Sperti ovvero il suo ultimo alleato a dubitare fortemente di lui. Purtroppo, quasi tutti temono che sarà proprio Cusitore la scelta di Ida, ma nel frattempo il corteggiatore trascorre la Pasqua a Roma e lancia frecciatine alla tronista, mostrandosi in un locale notturno e poi scrivendo una frase che sembra riferita proprio alla tronista, in attesa del prossimo colpo di scena che sta preparando. Voi credete al corteggiatore?

