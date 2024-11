Uomini e Donne, Claudia Lenti: "Alessio? Non è stato coerente, ora è tardi, frequento una persona che mi fa stare bene"

Gossip TV

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha spiegato al settimanale dedicato al programma, i motivi che l'hanno spinta a chiudere la relazione con Alessio Pili Stella.

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Claudia Lenti, ha spiegato al settimanale dedicato al programma, i motivi che l'hanno spinta a chiudere la relazione con Alessio Pili Stella.

Uomini e Donne, Claudia Lenti: "So quello che prova per me Alessio e credo che per ora non sia pronto a iniziare una nuova relazione"

A volte l'amore non basta per portare avanti una relazione, come dimostra proprio la recente rottura tra Alessio Pili Stella e Claudia Lenti avvenuta a giugno scorso. Anche l'imprenditrice pugliese, come il suo ex, ha ammesso durante l'intervista rilasciata a Uomini e Donne,che il problema principale tra loro sono state le differenze caratteriali.

"Ora sono serena, ho ritrovato l'equilibrio che mi era mancato per un po' e che ho riacquistato a fatica. Ci è voluto del tempo ma credo che sia grazie al tempo che le nostre ferite guariscono"

Claudia ha poi parlato del ritorno di Alessio nel parterre dell'over e cosa ha provato nel rivederlo nel programma.

"Inizialmente mi ha sorpresa molto. Non me l'aspettavo e non è stato piacevole. L'ultima volta che ci siamo visti, a settembre, mi ha detto che non sarebbe mai tornato nel programma! È una cosa della quale abbiamo sempre parlato, anche quando stavamo insieme. Mi ha detto che non lo avrebbe fatto perché sarebbe stato come sminuire la nostra storia che era unica. "Una storia così non si può rivivere due volte", mi ha detto... E invece è di nuovo in studio. Sicuramente non lo biasimo perché Uomini e Donne è un'esperienza bellissima che consiglierei a tutti, ma avrei gradito un po' più di coerenza. Se lo avesse fatto con dei tempi diversi sicuramente avrei apprezzato di più, ma in quel momento non ha dato il giusto peso ai suoi gesti importanti e alle parole dette qualche giorno prima"

L'ex dama ha raccontato cosa è successo tra loro e i motivi per cui ha deciso di porre fine alla relazione:

"Siamo stati insieme fino a giugno ma la nostra storia è stata sempre molto movimentata. Ci siamo amati ma abbiamo due caratteri molto forti che quando arrivano allo scontro fanno fuoco e fiamme. lo e Alessio siamo un po' diversi, ci piacciono cose diverse e non volevamo vivere il rapporto allo stesso modo. Lui è uno spirito libero, un solitario, non ama molto dar conto alla propria compagna; io invece adoro vivere la coppia, pensare in due e per due, mi viene naturale se amo una persona. Non è cattiveria, siamo solo abituati a vivere i rapporti in maniera differente. L'ultima volta che ci siamo visti è stato il 5 di settembre, la data dell'anniversario del nostro primo bacio. Lui ha preso l'aereo da Torino, è venuto qui a Lecce e mi detto delle cose molto importanti e alle quali io ho dato un certo peso. Mi ha detto che sono la donna della sua vita, che vorrebbe un figlio da me e che si sarebbe trasferito qui in Salento per ricominciare, ma l'ha fatto solo dopo aver capito di avermi persa! Ha sempre fatto così, ogni volta che mi sono allontanata è venuto a riprendermi, anche in studio è successo"

"Ma l'amore va dimostrato tutti i giorni, non quando ci si rende conto di aver sbagliato e ormai è troppo tardi" ha precisato l'imprenditrice pugliese che ha raccontato di non averlo sentito vicino in momenti importanti:

"Lui ha fatto intendere che la nostra storia sia finita con la volontà da entrambe le parti ma non è così. È finita perché io ho avuto bisogno di lui in momenti importanti e delicati della mia vita e lui non c'era, e non intendo fisicamente: non lo sentivo vicino come un uomo innamorato della propria donna. Alessio è una brava persona, continuerò a volergli bene per tutta la vita, però sotto alcuni punti di vista deve crescere... Un po' come tutti d'altronde. Credo che quello che è successo tra di noi gli abbia fatto capire tanto, come è accaduto a me"

L'ex dama ha confermato di aver voltato pagina anche perché in questo momento c'è un'altra persona nel suo cuore:

"Sì, in questo momento sto frequentando qualcuno. E un ragazzo di Lecce che mi fa star bene. E una persona molto dolce e affettuosa, una cosa che mi mancava molto. Ne avevo bisogno"

"Il momento più bello vissuto con Alessio? Il bacio al centro dello studio, dopo aver litigato. È stato tal-mente emozionante che non abbiamo capito nulla e abbiamo realizzato il tutto dopo. Eravamo in una bolla, il cuore a mille per certe emozioni non si possono spiegare!"

"Con Alessio sicuramente di errori ne ho fatti anche io e se tornassi indietro cercherei di essere meno impulsiva. C'è una frase di un film (Perfetti Sconosciuti, ndr) che mi ha colpito e che porto nel cuore, recita così: "Però una cosa l'ho imparata! Cosa? Saper disinnescare. Non trasformare ogni discussione in una lotta di supremazia. Non credo sia debole chi è disposto a cedere. Le storie non finiscono sempre perché non si ama più, ma per delle incomprensioni e divergenze che è difficile appianare. Le uniche coppie che vedo durare sono quelle dove uno dei due, non importa chi, riesce a fare un passo indietro. E invece è un passo avanti!".

Claudia, vedendo il percorso attuale di Alessio, reputa che probabilmente non sia pronto per cercare l'amore:

"Spero solo che lui stia bene, che faccia il suo percorso serena-mente. Però, devo essere sincera, non lo vedo tranquillo e felice. Mi sembra un leone in gabbia: pensieroso, non sereno. Lo vedo girovagare nello studio come se si sentisse un pesce fuor d'acqua. Forse - ripeto - ha solo sbagliato un po' i tempi, probabilmente se avesse aspettato di metabolizzare la fine della nostra storia vivrebbe tutto più serenamente. So quello che prova per me e credo che per ora non sia pronto a iniziare una nuova relazione... Quegli occhi io li conosco e si sono spenti. Quando li rivedrete brillare allora capirete che avrà voltato pagina!"

Tra i problemi dell'ex coppia, la gelosia di Claudia e le reazioni di Alessio:

"Sì. ci sono stati dei momenti in cui mi ha fatto sentire un po' sbagliata. Quando si discute molte volte anche non volendo si dà la colpa dei nostri errori alla persona che abbiamo accanto. Lui mi ha sempre rimproverato la tanta gelosia, ma era solo mancanza di attenzioni da parte sua. Avrei voluto semplicemente viverlo di più e in maniera più intensa"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.