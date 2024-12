Uomini e Donne, Ciro Solimeno confessa: "So chi sono e cosa voglio! Martina De Ioannon dovrebbe scegliermi perché..."

Gossip TV

Il giovane corteggiatore di Uomini e Donne, Ciro Solimeno, ha parlato della sua esperienza nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi rivelando cosa gli piace di più della tronista Martina De Ioannon.

Ciro Solimeno è uno dei protagonisti dell'attuale stagione di Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, il corteggiatore ha rivelato di essere pronto a voltare pagina, dopo la sua ultima storia d'amore, e a conquistare il cuore della tronista Martina De Ioannon.

Le confessioni del corteggiatore Ciro Solimeno

Ciro Solimeno ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza nel dating show di Canale 5. Il giovane corteggiatore ha deciso di aprire il suo cuore raccontandosi e parlando dell'emozionante percorso che sta facendo insieme alla tronista Martina De Ioannon:

Ho avuto un'unica storia importante nella mia vita, che è finita a gennaio 2024. Ho deciso di chiudere io e, ripensandoci, sono convinto di aver fatto la scelta giusta. Di Martina mi piace che non si lascia condizionare dagli altri. Esteticamente è bellissima, ma quello che la rende speciale è che, nonostante questo suo carattere forte, nasconde anche delle fragilità. Mi piace scoprire anche questa parte di lei, che la rende autentica e completa. Dovrebbe scegliermi perché mi sto facendo conoscere per quello che sono. Le sto mostrando chi è Ciro al 100%.

Leggi anche Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Dopo aver elogiato la tronista Martina, Ciro ha parlato del suo carattere forte e determinato e dei suoi rivali in amore. A tal proposito, il ragazzo ha confessato di non sentire minimamente il peso della competizione con gli altri corteggiatori di Uomini e Donne:

Sono maturato con il tempo e l'esperienza. Ora so chi sono e cosa voglio. Ho imparato a vedere le sfide e le difficoltà come opportunità di crescita. Non sento il peso della competizione con gli altri corteggiatori perché sono sicuro di me stesso e di ciò che posso offrire. Se Martina sceglierà me sarà perché avrà conosciuto ogni mio aspetto, dai pregi ai difetti, e avrà scelto di accettare tutto questo. E io non posso che desiderare una scelta così.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Il trono di Martina De Ioannon è ormai entrato nel vivo. Stando alle ultime anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne, la tronista ha baciato Gianmarco in esterna provocando la dura reazione di Ciro Solimeno, che però ha cercato un contatto con la romana durante un ballo. Maria De Filippi ha spiegato che è normale che la tronista si senta confusa e che stia esplorando a fondo le sue opzioni prima di prendere una decisione definitiva.

Non solo. Martina ha anche deciso di eliminare il corteggiatore Francesco, affermando di voler proseguire il suo percorso concentrandosi solo su Ciro e Gianmarco. Per quanto riguarda invece l'altra tronista del dating show di Maria De Filippi, Francesca Sorrentino ha avuto un’accesa lite con Gianmarco in camerino. Come si metteranno le cose tra di loro? Ricordiamo che i protagonisti di Uomini e Donne vi aspettano tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.