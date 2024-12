Uomini e Donne, anticipazioni: Fabio chiude definitivamente con Gemma, lui l'attacca: "Donna falsa e bugiarda"

Gossip TV

Ieri, martedì 3 dicembre 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, tra Gemma e Fabio finisce nel peggiore dei modi

Oggi pomeriggio si è svolta una nuova e attesissima registrazione del dating show più amato della televisione. La registrazione ha portato in scena due grandi novità: il ritorno di Mario Cusitore nel parterre e un intenso bacio tra la tronista Martina De Iannon e il corteggiatore Gianmarco Steri. Ma non è tutto: Gemma Galgani, al centro delle attenzioni come sempre, ha ufficialmente chiuso la frequentazione con Fabio Cannone, scatenando nuove dinamiche in studio.

La puntata si apre con Gemma, che stavolta deve affrontare una lettera di addio da Fabio, in cui il cavaliere la accusa di essere falsa e di volere soltanto attirare l'attenzione. Il momento è stato reso iconico dall'intervento di Tina Cipollari, che ha regalato al pubblico un ballo spiritoso con Fabio, alleggerendo la tensione.

Mario Cusitore, volto noto del parterre, è tornato per conoscere Prasanna Conti, ma non si è limitato a questo: ha iniziato a frequentare anche Valentina, aprendo a nuove possibilità sentimentali. Sabrina, invece, si trova in una situazione complicata con Diego. Nonostante una nuova uscita insieme, lui le comunica il desiderio di conoscere altre donne, generando tensioni. Intanto, Diego Tavani e Claudia D’Agostino hanno vissuto momenti intimi insieme, tra cui una notte trascorsa nella stessa stanza, ma alcune incomprensioni sui confini personali sono emerse, mettendo alla prova il loro rapporto.

Il trono di Martina De Iannon è entrato nel vivo. La tronista ha baciato Gianmarco in esterna, ma ciò non ha placato le tensioni in studio. Ciro Solimeno, l’altro corteggiatore, si è mostrato visibilmente infastidito, ma ha avuto comunque un momento di vicinanza con Martina durante un ballo. Maria De Filippi ha spiegato che è normale che la tronista si senta confusa e che stia esplorando a fondo le sue opzioni prima di prendere una decisione definitiva.

Intanto, Martina ha eliminato un terzo corteggiatore, Francesco, affermando di voler proseguire il percorso concentrandosi solo su Ciro e Gianmarco. Nel frattempo, Francesca Sorrentino ha avuto un’accesa lite con Gianmarco in camerino, rivelando ulteriori sviluppi e tensioni.

Non sono mancati momenti di riflessione e leggerezza, con regali natalizi e gesti simbolici che hanno aggiunto calore alla puntata. In particolare, Diego Tavani e Claudia D’Agostino hanno condiviso la preparazione dell'albero di Natale, mostrando un lato più intimo del loro legame.

