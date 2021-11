Uomini e Donne: Ciprian si rifiuta di tornare a corteggiare Andrea Nicole!

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Andrea Nicole scopre che Ciprian ha lasciato il programma.

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani conosce un nuovo carismatico cavaliere, poi discute con Costabile Albore. Andrea Nicole scopre che Ciprian ha deciso di non venire più in studio, dopo averle confessato di essere innamorato, poi affronta Alessandro.

Uomini e Donne: Ciprian dà buca ad Andrea Nicole!

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con l’ingresso di un nuovo cavaliere per Gemma Galgani, rimasta a bocca asciutta dopo il due di picche di Costabile Albore. La notizia suscita l’ilarità di Tina Cipollari, la quale è certa che il cavaliere non abbia i requisiti adatti per affascinare la torinese. Lui si chiama Francesco, ha 72 anni e ha vissuto una vita piena e attualmente vive a Roma. Parlando con Francesco, Gemma lancia una stoccata a Costabile che prende la parola e assicura la dama di non aver mai considerato la loro conoscenza un errore.

Tra Gemma e Costabile nasce l’ennesimo confronto, durante il quale il cavaliere ribadisce la sua stima per la dama e di aver chiuso perché ha sentito la pressione del dover cambiare le sue abitudini e il suo essere, ormai consolidati dal tempo. Maria De Filippi informa Andrea Nicole che Ciprian, dopo aver ammesso di essere innamorato della tronista e averla vista correre dietro Alessandro, ha deciso di non presentarsi in studio e non continuare a corteggiarla. “Che strano modo di amare. Io dovevo andare da Alessandro, non avrei potuto fare altrimenti perché avevo delle cose da chiarire. Vado a cercarlo, non può farmelo dire da te”, ha replicato Andrea Nicole.

Viene mostrato il chiarimento tra Alessandro e la tronista, accusata di usarlo per vedere le reazioni di Ciprian e non perché realmente interessata. Andrea Nicole si trova tra due fuochi ma vuole giocarsela fino in fondo prima di arrivare alla scelta. La presentatrice cerca di far ragionare la tronista, invitandola ad essere meno decisa e più comprensiva con i suoi corteggiatori, che hanno voce in capitolo nel rapporto.

