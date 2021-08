Uomini e Donne, Chiara Rabbi si scaglia contro Sophie Codegoni e difende Matteo Ranieri

Gossip TV

Sophie Codegoni ha riservato parole dure all’ex Matteo Ranieri e arriva la replica di Chiara Rabbi.

Sophie Codegoni è ufficialmente la seconda inquilina della Casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare a confessioni amare sul rapporto con Matteo Ranieri, conosciuto proprio all’interno dello studio del dating show di Canale5, che hanno fatto infuriare Chiara Rabbi. La romana ha lanciato una provocazione alla Codegoni, che ha risposto per le rime su Instagram.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi contro Sophie Codegoni

Dopo un percorso intenso a Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha scelto di lasciare il programma di Maria De Filippi con Matteo Ranieri. La relazione, tuttavia, non è decollata e i due si sono detti addio poche settimane dopo la fine dell’avventura nel Trono Classico. Ora, Sophie si prepara ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, svelando di essere proprio lei la seconda concorrente ufficiale della sesta edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini. Nell’intervista concessa a Chi, la Codegoni ha ammesso di volersi innamorare dopo la terribile esperienza con il Ranieri che, a sua detta, la avrebbe lasciata perché non attratto dal suo aspetto fisico e della sua vita. Sophie, al contrario, parla molto bene di Fabrizio Corona, suo agente, e chiarisce di non avere alcuna liaison con l’ex re dei paparazzi.

Le parole dell’ex tronista milanese hanno fatto infuriare Chiara Rabbi, che è diventata una delle amiche più care di Matteo, tanto da frequentarlo anche lontano dalle telecamere insieme al fidanzato Davide Donadei. “Quindi Sophie dice che Matteo è una brutta persona invece Corona è una persona meravigliosa. Quanta confusione c’è nel mondo!”, questo il post che Chiara ha condiviso nelle sue Ig Stories, chiara frecciatina alla Codegoni. La milanese ha replicato per le rime, chiedendo di fare silenzio sulla questione e aggiungendo: “Ne parleremo dentro la casa”.

Nonostante le critiche, la Codegoni è felice di poter prendere parte al Gf Vip e annuncia: “È vero ed è ufficiale entrerò nella casa del grande fratello vip 6.Sono emozionatissima!! Mi hanno descritta: “audace,bellissima,da copertina e…sempre al centro del gossip”. Ma io sono semplicemente Sophie, una ragazza di 19 anni con già una grande storia di vita che crede nell’amore. Vi farò conoscere quello che sono veramente”. Insomma, non sembra essere errato supporre che potremmo assistere ad un confronto in diretta tra Sophie e Matteo…

