Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni è la seconda concorrente ufficiale: ''In Casa spero di trovare l’amore''

Sophie Codegoni è una delle concorrenti ufficiali della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

È Sophie Codegoni la seconda concorrente ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo la rottura con Matteo Ranieri e l’esperienza nello studio del dating show di Maria De Filippi, è pronta a mettersi nuovamente in gioco nella Casa più spiata d’Italia. Qui, la Codegoni spera di trovare anche l’amore, dopo tanta sfortuna in materia di uomini.

Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni concorrente ufficiale!

Sophie Codegoni si è guadagnata un posto nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che si prepara a debuttare il 13 settembre 2021, in prima serata su Canale5. L’ex tronista di Uomini e Donne ha confermato la sua presenza nel reality show, condotto da Alfonso Signorini, attraverso le pagine di Chi, dove ha svelato qualcosa in più sulla sua storia d’amore con Matteo Ranieri, conclusa a poche settimane dalla scelta. “Mi ha lasciato lui. Diceva che non gli piacevo né esteticamente né caratterialmente… Insomma una brutta persona, tutt’altro rispetto a come si era mostrato. Non ero ancora innamorata, ma ero molto presa ed è stata una delusione. Una delle tante: sono piuttosto sfigata con gli uomini, ma se al GF trovo l’amore lo prendo al volo”, ha dichiarato la Codegoni.

Mentre suo padre vorrebbe vederla lontano dal piccolo schermo e impegnata a studiare odontoiatria, Sophie sogna di continuare la sua carriera nel mondo dello spettacolo, e si è rivolta a Fabrizio Corona affinché diventasse suo agente. “Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene: siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme. Quando davanti ai Carabinieri ha detto che ero la sua convivente, l’ha fatto perché la situazione lo richiedeva”, ha spiegato Sophie mettendo le voci che la vorrebbero sentimentalmente coinvolta con Corona. L’ex re dei paparazzi ha consigliato alla sua protetta di non vivere questa esperienza con paranoie che non le permettano di esternare il suo lato più solare. Chissà se la Codegoni e Katia Ricciarelli, anche lei concorrente ufficiale, andranno d’amore e d’accordo?

