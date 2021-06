Uomini e Donne, Chiara Rabbi riceve insulti gravissimi e sbotta: “Ora basta! Non sono affari vostri”

Gossip TV

Chiara Rabbi presa di mira sui social dopo la lettera dedicata a Davide Donadei. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne esplode su Instagram.

La relazione tra Chiara Rabbi e Davide Donadei procede a gonfie vele anche lontano dallo studio di Uomini e Donne. La coppia si è trasferita in pianta stabile in Puglia e l’ex tronista è pronto a compare casa con la sua dolce metà che, emozionata per questa richiesta, ha ammesso di volere al più presto un figlio con Davide. La notizia ha fatto scalpore, tanto che gli haters si sono riversati sul profilo Instagram della Rabbi, lanciando accuse molto pesanti. Stanca delle critiche, l’ex corteggiatrice si è lasciata andare ad un lunghissimo sfogo.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi sbotta contro gli Haters

Nello studio di Uomini e Donne, Davide Donadei ha fatto la sua scelta e ha lasciato il trono più famoso della tv italiana con Chiara Rabbi. La coppia è solida e vive un amore sincero, tanto che l’ex corteggiatrice romana ha scelto di seguire il suo compagno trasferendosi in Puglia, dove lavora con lui nel ristornate del Donadei. Vedendo Chiara pronta a cambiare totalmente la sua vita per lui, l’ex tronista ha deciso di chiederle di acquistare il loro primo nido d’amore, suscitando un altro desiderio nella Rabbi.

Attraverso una lettera molto sentita, Chiara ha chiesto a Davide di fare un figlio insieme e allargare la loro bella famiglia. La richiesta della romana ha fatto scalpore, tanto che numerosi utenti di Instagram si sono riversati nella pagina di Chiara e l’hanno criticata amaramente, accusandola di considerare “figli come caramelle”. Dopo aver ingoiato parecchi bocconi amari, la Rabbi ha deciso di replicare per le rime, sbottando senza freni.

“Allora, dopo mesi e mesi che mi sono presa e mangiata la vostra m***a, sotto commenti per messaggio sono sempre stata zitta, qualche volta ho risposto sotto qualche commento […] A me nessuno deve venirmi a dire che i figli sono caramelle, perché lo so benissimo. Ma più che altro nessuno deve venirmi a rompere i co*****i se ho deciso di costruirmi una famiglia con Davide, anche se è troppo presto. Non me ne frega un c***o […] Ad un certo punto anche meno sono libera di fare quello che voglio”. Cosa ne pensate delle parole di Chiara?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.