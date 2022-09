Uomini e Donne, Chiara Rabbi pronta a svelare tutta la verità su Davide Donadei: ''Ho contattato la donna che…''

Gossip TV

Continuano i retroscena piccanti sulla rottura tra Chiara Rabbi e Davide Donadei. Dopo la puntata di Uomini e Donne in cui è andato in scena il confronto, la situazione precipita.

Chiara Rabbi e Davide Donadei si sono lasciati nel peggiore dei modi. Nello studio di Uomini e Donne, l’ex coppia si è affrontata dopo che è venuto a galla l’incontro tra il pugliese e Roberta Di Padua, ma la querelle non si è ancora conclusa. Chiara, poche ore fa, ha ammesso di aver contattato un’altra donna che avrebbe il dente avvelenato con Davide, ovvero l’ex concorrente di Amici Arianna Gianfelici.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi lancia una bomba clamorosa

Dopo aver annunciato la fine della loro storia d’amore, Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono incontrati nuovamente nello studio di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha invitato la coppia per parlare della rottura ma anche dell’incontro romantico tra Davide e Roberta Di Padua, consumato con una cena e un bacio passionale senza tuttavia alcun futuro. La dama di Cassino ha rifiutato il corteggiamento di Donadei, parlando di differenza d’età, per poi tornare nel parterre del Trono Over.

Nel frattempo, mentre andava in onda la puntata, un’ex allieva di Amici si è scagliata contro Davide, ammettendo di aver avuto con lui un flirt finito malissimo. La notizia ha fatto il giro del web e Chiara è stata inondata da tantissime domande, mentre Arianna Gianfelici - la ragazza in questione - di tantissimi insulti.

“Ho mai scritto prima di pensare? Ho mai parlato prima di sapere? Ho mai fatto qualcosa senza un senso? Arianna Gianfelici mi ha contattata qualche giorno fa e ci siamo fatte una lunghissima telefonata interessante! Vi chiedo con tutto il cuore di non insultarla o massacrarla. Vi assicuro che non serve. Io stessa da donna a donna le ho detto di stare serena e fare e dire sempre ciò che si sente. Sicuramente non saremo mai amiche, ma solidali sì, quello sì”.

Chiara ha annunciato di aver scoperto nuovi retroscena su Davide, che l’ha fatta infuriare rivelando il privato della loro relazione, e presto sembra pronta a parlare per svelare tutta la verità, una volta per tutte. Cosa sarà successo veramente in questo intreccio pericoloso?

